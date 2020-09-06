شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. طريقة التخلص من التطبيقات بشكل دائم أو مؤقت على أجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من مستخدمى هواتف أندرويد تتطلع إلى تنظيف شاشتك الرئيسية وتقسيمها إلى ما تحتاجه وتستخدمه فقط، فيمكنك القيلم بذلك بسهولة، إذ يجعل نظام أندرويد من السهل جدًا تنظيف شاشتك الرئيسية، ولا تحتاج حتى إلى حذف التطبيقات للقيام بذلك بشكل دائم.

يوفر لك Android القدرة على التخلص من التطبيق تمامًا، ولكن إذا كانت لديك تطبيقات لا تريد رؤيتها فى كل مرة تفتح فيها هاتفك، ولكنك أيضًا لا تريد حذفها نهائيًا، فيتيح لك Android نقلها إلى درج التطبيق بدلاً من ذلك.

يعنى نقل أحد التطبيقات إلى درج التطبيق أنها لن تكون مرئية على شاشتك الرئيسية، ولكن لا يزال بإمكانك الوصول إليها دون الحاجة إلى إعادة تنزيلها، وفيما يلى كيفية إزالة التطبيق بشكل دائم أو مؤقت على جهاز Android

كيفية نقل التطبيقات إلى درج التطبيقات على جهاز Android

1. اضغط مع الاستمرار على التطبيق الذى تريد إزالته.

2. سيهتز هاتفك مرة واحدة، ما يتيح لك الوصول لتحريك التطبيق حول الشاشة.

3. اسحب التطبيق إلى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، حيث تظهر عبارة "إزالة".

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4. ارفع إصبعك عن التطبيق بمجرد أن يتحول التطبيق إلى اللون الرمادى لإكمال الإجراء.

كيفية حذف التطبيقات نهائيًا على جهاز Android



1. اضغط مع الاستمرار على التطبيق الذى تريد إزالته.

2. سيهتز هاتفك مرة واحدة، مما يتيح لك الوصول لتحريك التطبيق حول الشاشة.

3. اسحب التطبيق إلى أعلى الشاشة حيث تظهر عبارة "إلغاء التثبيت".

4. بمجرد أن يتحول إلى اللون الأحمر، أزل إصبعك من التطبيق لحذفه.