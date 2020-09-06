شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيه الفرق بين شبكات 4G و5G بعد اقتراب ظهور هواتف الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار العقود الماضي تعاقبت أجيال شبكات الاتصالات وصولا إلى الجيل الخامس، وقد اشتهر في العقد الأخير الجيل الرابع والجيل الخامس، حيث حققا نموا كبيرا وسريعا بين المستخدمين خاصة فيما يتعلق بالاتصال بالإنترنت، فيما ينتظر العالم حاليا شبكات الجيل الخامس وما ستقدمه لهم، وفيما يلى نعرض مقارنة بين النوعين كما يلى:

- شبكات الـ 4G

هي شبكات الجيل الرابع من تكنولوجيا الهواتف المحمولة، حيث غيرت من مفاهيم الشبكات الراديوية، كونها أصبحت تستخدم البروتوكولات أساسًا لها في العديد من المهام، ومنها إرسال واستقبال الحزم الراديوية، وتوافقها مع التقنيات القديمة من الجيل الثالث 3G والثاني 2G، وبالإضافة إلى دعم الوسائط المتعددة بسرعات قد تصل حتى 300 ميجابت في الثانية.

وتقدر سرعة التحميل فيه بحوالي 32.5 ميجابت في الثانية، مع إمكانية الوصول إلى 40 ميجابت في الثانية، فيما تبلغ سرعة الرفع فى الجيل الرابع تكون بين 5-6 ميجا بت في الثانية وقد تصل حتى 15 ميجا بت في الثانية.

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- شبكات الـ 5G

هي الجيل الأحدث من الشبكات اللاسلكية الحديثة، وتعد الأسرع بين تقنيات التكنولوجيا الخلوية، حيث تتميز بسرعات نقل بيانات عالية جدًا، بالإضافة إلى كونها تملك القدرة على توفير العديد من الخدمات بالجودة العالية، مع توافر الدقة اللامتناهية في العديد عمليات التشخيص وغيرها.

يوفر الجيل الخامس سرعة تحميل متوسطة بين 130-240 ميجابت في الثانية وقد تصل حتى 600 ميجابت في الثانية، بينما السرعة المتوقعة للجيل الخامس كانت بين 10-50 جيجابت.