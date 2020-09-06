شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور نظارة واقع معزز توفر قوى خارقة.. اعرف ميعاد طرحها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم فيس بوك خلال هذه الفترة بالواقع المعزز، ولكن الشركة لا تركز فقط على ما نراه، حيث تزعم أن نظارات الواقع المعزز الخاص بها ستوفر قوى خارقة إدراكية عن طريق منع ضوضاء الخلفية وتتبع حركات عين المستخدم لمعرفة ما يركز عليه، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت شركة التواصل الاجتماعي الستار عن العمل الرائد لشركة Facebook Reality Labs في تطوير تقنية تحسين الصوت، وهدفها هو تحسين "الحضور الصوتي"، حيث لا يمكن تمييز الأصوات الصادرة عن مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو الأجهزة الأخرى عن مصدر في العالم الحقيقي.

كما أنها تطور أيضا قوى دراكية غير طبيعية، وهي تقنية تضبط ضوضاء الخلفية وتسمح لنا بالتركيز على الشخص الذي يتحدث إلينا من خلال تتبع حركات عين المستخدم، ولم يتم طرح أي منهما في السوق في أي وقت قريب، ولكن قد يكون للتقنيات تطبيقات تغير الحياة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع.

ومن المتوقع طرح نظارات الواقع المعزز من فيس بوك في وقت ما بين 2023 و 2025.

ويكرس فريق من الباحثين والمهندسين والمصممين جهدهم على أعلى مستوى، بحيث تبدو المحادثة في مقهى مزدحم أو مكالمة هاتفية من على بعد آلاف الأميال واضحة تمامًا.

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ويمكن من خلال تحليل حركات عينك ورأسك لنظارات الواقع المعزز المزودة بمكبرات صوت مدمجة، تحديد ما تحاول سماعه وتقليل الضوضاء الخارجية.

ويمكن أيضًا دمج هذه التقنية مع ميزة LiveMaps من فيس بوك، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بفحص حركة المرور وغيرها من عوامل التشتيت.

يوضح توني ميلر، رئيس أبحاث الأجهزة، قائلاً: "نحن نستكشف تقنيات جديدة يمكنها أن توسع وتحمي وتعزز قدرتك على السمع، مما يمنحك القدرة على زيادة التركيز، مع السماح لك بالتفاعل بسلاسة مع الأشخاص والمعلومات التي تهتم بها".

وأضاف ميلر: "هذا ليس نظريًا فقط، فقد طور المختبر بالفعل نماذج أولية يمكنها تتبع حركات العين وضبط الأصوات وفقًا لذلك".