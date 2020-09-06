شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 10 يحصل على هذه المزايا الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نظام التشغيل ويندوز 10 على مجموعة جديدة من المميزات والتى تركز على الصوت والنص، حيث حصل نظام التشغيل على بحث مدمج بتنسيق GIF، وبحث صوتي محسّن وميزات أخرى، لكن هذه المميزات هى قيد الاختبار التجريبى الآن، وقد أصدرت مايكروسوفت ويندوز 10 Insider Preview Build 20206 الذى يحدد الميزات الجديدة مؤخرًا.

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كما أضاف عملاق التكنولوجيا منتقى الرموز التعبيرية، ومربع بحث مضمن لتحسين البحث عن الرموز التعبيرية، ودعم عدد أكبر من الرموز التعبيرية واللغات والرموز وkaomojis، وفقًا لبيان منشور على مدونة ويندوز، حيث يمكن الآن للمستخدمين البحث عن الصور المتحركة بسهولة، حيث أن البحث متاح أيضًا لتلك الأوقات التى تحتاج فيها إلى العثور على صورة gif للتفاعل المثالى لإيصال رسالتك بإيجاز.

ومن ضمن المميزات الجديدة ميزة اختصار WIN + V للانتقال مباشرة إلى محفوظات الحافظة، ولكن الآن يمكنك أيضًا الوصول إليها بالتبديل إلى فئة "الحافظة" بعد الضغط على WIN + [.] أو WIN + [؛] "، كما تعد ميزة الكتابة الصوتية فى ويندوز ميزة أخرى من الميزات القادمة.

ولعل بعض الميزات الفرعية للكتابة الصوتية هى تحسين لوحة المفاتيح التى تعمل باللمس، وعلامات الترقيم التلقائى، ونهاية خلفية محدثة، واستخدام اختصار لوحة المفاتيح (WIN + H) أو النقر على زر الميكروفون على لوحة المفاتيح التى تعمل باللمس لبدء الكتابة الصوتية وما إلى ذلك.