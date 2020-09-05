شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أشياء يجب الانتباه لها قبل تنزيل الألعاب المجانية.. بلاش مواقع غير موثوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوفر العديد من تطبيقات الألعاب المجانية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت، ولكن بشكل عام يجب عليك عدم تثبيت أى لعبة أو تطبيق لمجرد توفرها بالمجان، حيث يمكن لهذه الألعاب المجانية أن تهدد خصوصيتك بشكل كبير لأن معظمها تأتى ببرامج ضارة مضمنة تقوم بسرقة بياناتك أو تثبيت برمجيات ضارة فى جهازك، إليك 4 أشياء يجب الانتباه لها قبل تنزيل الألعاب المجانية:

1- عدم تنزيل الألعاب المجانية من المصادر غير الموثوقة:

تقدم العديد من منصات الألعاب خيار بيع الألعاب مباشرة على مواقع الويب الخاص بها لتجنب دفع عمولات المبيعات لمتاجر التطبيقات، لذلك نجد أن مجرمى الإنترنت يحاولون استغلال هذا الأمر فى إنشاء مواقع ويب للتصيد الاحتيالى مشابهة لمثل هذه المواقع وتوفير الألعاب المجانية وإغراء اللاعبين لتنزيلها، حيث يقوم مجرمو الإنترنت بتوزيع البرامج الضارة عبرها، لذا، إذا طُلب منك تنزيل شيء ما من موقع غير معروف قاوم هذا الإغراء، ولا تضغط أبدًا على روابط URL التى يرسلها لك الغرباء أو التى تجدها فى مثل مواقع الويب غير الموثوقة.

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2- أدخل عنوان URL لمتجر الألعاب يدويًا فى متصفحك

فى معظم الأحيان نجد أن معظم روابط URL المنتشرة فى مواقع التواصل الاجتماعى أو منتديات الألعاب تؤدى إلى مواقع مزيفة تشبه المواقع الرسمية، لذا إذا وجدت شخص ما ارفق رابط ضمن منشور فى منتدى يدعى أنه يتيح لك تنزيل الألعاب المجانية فإحذر الضغط عليه.

فقد يكون موقع الويب الذى تزوره مزيفًا ومصممًا بشكل مشابه لمواقع الويب التابعة للمتاجر الحقيقية لسرقة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وحتى إذا كنت ترغب فى زيارة موقع الويب بشدة فمن الأفضل زيارة المتجر الرسمى لمنصة الألعاب أو إدخال عنوان URL فى شريط عنوان المتصفح يدويًا.

3- اقرأ مراجعات وتقييمات اللاعبين الآخرين:

فى عام 2018 وُجد أن مطورى لعبة Abstractism قد قاموا بتخطى تدابير الأمان الخاص بمنصة Steam بشكل سرى واجراء عمليات تعدين العملات المشفرة باستخدام حواسيب المستخدمين الآخرين، وقد اكتشف اللاعبون هذا الأمر، حيث لاحظوا أن اللعبة تستهلك الكثير من موارد أجهزتهم حتى قبل أن يكتشف مشرفى منصة الألعاب هذه العملية، من خلال التعليقات التى كتبها اللاعبون عند مراجعة اللعب، لذا قبل تنزيل الألعاب المجانية تأكد من قراءة المراجعات الخاصة باللعبة فإذا وجدت الكثير من التعليقات السلبية فهذا يعنى أن هناك شيء ما غير صحيح.

4- لا تقم بإيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات فى جهازك

يقوم بعض اللاعبين بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات فى أجهزتهم لأنهم يعتقدون أن ذلك سيساعد فى زيادة الأداء عند اللعب، ولكن فى الواقع هذه فكرة سيئة، حيث تقوم تطبيقات مكافحة البرامج الضارة، مثل: Kaspersky Security Cloud باكتشاف مواقع الويب الاحتيالية اثتاء تحميلها فى المتصفح، بالإضافة إلى فحص ملفات التثبيت، ومنع الأنشطة المشبوهة وحماية بياناتك ومعلوماتك.