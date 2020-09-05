كيفية تعديل ملف PDF

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تحدثنا سابقاً عن طريقة تحويل ملف PDF إلى صيغ مختلفة منها الوورد والـ PPt لعرض الباور بوينت وأيضاً صيغة EPUB لعرض الكتب الإلكترونية، واليوم النقطة الأخيرة أمامنا هي طريقة تعديل ملف PDF دون تحويله حتى نكون قد أنهينا حديثنا بالكامل عن ملفات PDF وطرق التعامل معها المختلفة.

يعتبر تعديل ملف PDf واحدة من الأمور الصعبة أثناء التعامل مع الملفات وهذا لأنها تأتي محمية بطريقة صعبة جداً تجعل الملف أو المستند يبدو كورقة مطبوعة ثابتة لا يمكن تغيير أي شيء في محتوياتها مثل النصوص أو ملفات الجرافيك.

في الواقع فإن هذا التشبيه هو التشبيه الأفضل عندما يتعلق الأمر بملفات الـ PDF فيجب أن تفكر فيها كأنه ورقة مطبوعة بالفعل وانت تستخدم عدسة مكبرة لتقوم بعرض هذه الورقة وهي برنامج قارئ الـ PDf الذي تقوم بتثبيته على جهاز الكومبيوتر خاصتك.

إذاً أي شيء ستقوم بكتابته من خلال برنامج قارئ او عارض ملفات PDF الخاص بك هو أشبه بالكتابة على العدسة المكبرة التي تقوم من خلالها بقراءة محتويات هذا الملف مهما كان.

هناك خدعة يمكن ان تقوم بها لتعديل ملفات PDF وهي الملفات التي تكون محولة إلى صيغة PDF من مصدر Word كمثال وليس تلك التي يتم حفظها من البداية بصيغة PDF كالمسح الضوئي أو ملفات برامج ادوبي المختلفة، هذه الخدعة اضافتها مايكروسوفت مؤخراً في تحديثات الوورد الأخيرة وهي تعمل مع بعض الملفات فقط .

لتستخدم هذه الخدعة كل ما عليك فعله هو فتح ملف PDF من خلا برنامج وورد لترى إن كان يمكن تعديله أم لا.

طريقة تعديل ملف PDF الرسمية :

هناك طريقة رسمية لتتمكن من تعديل ملف PDF من خلالها وهو من خلال برنامج Adobe Acrobat PRO DC وهو مختلف عن برنامج Adobe Acrobat Reader الذي يمكنك من قراءة الملفات فقط .

لتستخدم هذه الطريقة كل ما عليك فعله هو تحميل البرنامج وتثبيته وفتح أي ملف PDF من خلاله ثم الضغط على زر Edit PDF من قائمة الأدوات .

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عندما تقوم بالضغط على زر Edit PDF ستظهر لك مجموعة من المربعات الزرقاء بجانب كل عناصر المستند الخاص بك مثل العنوان والجدول وغيرها من الأمور كما ترى في الصورة بالاسفل :

في الواقع بينما يعتبر برنامج Adobe Acrobat PRO DC أفضل طريقة لتعديل ملفات PDF إلا أنه مكلف للغاية وربما لا يقدر على ميزانيته إلا الشركات الكبيرة التي تتعامل مع ملفات PDF بشكل مستمر، إذا ً هل هناك حلول أقل تكلفة ؟

نعم هناك برامج أقل تكلفة مثل برنامج PDF-XChange وهي تعمل بطريقة جيدة وبطريقة مماثلة أيضاً.

كل ما عليك فعله هو فتح ملف PDF من داخل البرنامج ثم الضغط على زر Edit لتبدأ بعملية تحرير واضافة التعديلات التي ترغب بها على ملف PDF الخاص بك .

مع الأسف الطرق المجانية لن تفلح في تعديل ملفات PDF وستظل دائماً تعديلات غير حقيقية او غير مجدية لذا فمن الأفضل دائماً استخدام البرامج المدفوعة أو تحويل ملف PDF إلى صيغة وورد ثم إعادة تحويله مجدداً لصيغة PDF.