“فيسبوك” تدفع أموالا لـ400 ألف مستخدم لإغلاق حساباتهم..لماذا ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تحاول مواقع التواصل الاجتماعي معرفة تأثيرها في الناخبين ، لذلك قررت شركة “فيسبوك” دفع مبالغ معينة لمستخدميها؛ من أجل إغلاق حساباتهم في تطبيق ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ من أجل معرفة تأثير مواقع التواصل على الرأي العام.

ورجحت الشركة، اشتراك ما بين 200 ألف إلى 400 ألف مستخدم في المشروع، وبمجرد الاشتراك، ستتمكن الشركة من معرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجاتها، من ضمنها فيسبوك وإنستغرام.

وأعلنت عن أنها دخلت في شراكة مع باحثين خارجيين لدراسة تأثير منتجات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على المجتمع، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

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وقالت الشركة في بيان عبر موقعها: ”نحتاج إلى المزيد من البحث الموضوعي والنزيه القائم على التجربة للاستمرار في تضخيم كل ما هو جيد للديمقراطية على منصات التواصل الاجتماعي، والتخفيف من ما هو ليس كذلك“، مضيفة: ”نعلن لهذا السبب عن شراكة بحثية جديدة لفهم تأثير فيسبوك وإنستغرام بشكل أفضل على المواقف والسلوكيات السياسية الرئيسية خلال انتخابات الولايات المتحدة 2020“.

ونشرت صحيفة ”واشنطن بوست“ لقطات شاشة تظهر نافذة منبثقة على إنستغرام، تطلب من المستخدمين تحديد مقدار الأموال التي يرغبون في تلقيها من أجل إلغاء تنشيط حساباتهم على ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ قبل الانتخابات.

وتمنح الشركة خيارات بقيمة 10 دولارات و 15 دولارا و 20 دولارا في الأسبوع، حيث سيُطلب من بعض المستخدمين إلغاء التنشيط لمدة أسبوع واحد، بينما قد يُطلب من الآخرين مغادرة المنصة لمدة تصل إلى 6 أسابيع.