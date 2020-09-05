تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن دعم هاتف OnePlus Clover لمعالج Snapdragon 460

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان OnePlus Clover، ولقد كشفت التسريبات عن دعم الهاتف لرقاقة معالج Snapdragon 460.

رصد هاتف Clover في قاعدة بيانات Geekbench بعد إختبار آداء الهاتف، حيث جاء الهاتف بنموذج رقم OnePlus BE2012، مع رقاقة معالج Snapdragon 460، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يقدم الهاتف بالمعالج المميز بثماني من الأنوية سرعة 1.80GHz، ويأتي برمز “bengal”، ولقد سجل هذا الإصدار 245 نقطة في إختبارات الأنوية الآحادية، و1174 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف OnePlus Clover يأتي بحجم 6.52 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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كما يأتي هاتف OnePlus Clover بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، أيضاً يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات.

وتشير التسريبات إلى أن وان بلس تخطط لإطلاق هاتف OnePlus Clover في أسواق جديدة على عكس هاتف Nord الذي لا يتوفر في سوق الولايات المتحدة، لذا نترقب إعلان وان بلس الرسمي عن هذا الإصدار.

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