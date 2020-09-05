تكنولوجيا: ابل تدعم هاتف iPhone 12 Pro Max فقط بميزة الإتصال بشبكات mmWave 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لإطلاق هاتف iPhone 12 Pro Max فقط بميزة دعم الإتصال بشبكات mmWave 5G، حيث يأتي هذا الإصدار فقط بمساحة تتوافق مع الهوائيات الإضافية.

على عكس التقارير السابقة التي أشارت إلى أن ابل تقدم إصداري Pro بهوائيات mmWave 5G، إلا أن تقرير جديد أكد على أن هذه الميزة ستقتصر على أعلى إصدارات ابل المرتقبة.

ولقد استند التقرير الجديد على مصدر داخلي من شركة ابل، حيث أكد مصدر التسريبات على أن هوائيات mmWave 5G ستتوافق مع مساحة هاتف iPhone 12 Pro Max مع تردد 26-28 GHz، والتي تتميز أيضاً بإستهلاك أعلى للطاقة، لذا لن تتوافق إصدارات iPhone 12 المميزة بقدرة أقل للبطارية مع هذه المواصفات.

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من جانب أخر تدعم كافة إصدارات ابل من سلسلة iPhone 12 الإتصال بشبكات sub-6 5G فقط، من جانب أخر لم تحقق هوائيات mmWave الإنتشار بشكل كبير حتى الآن في حميع دول العالم، لذا سيقتصر نموذج iPhone 12 Pro Max على أسواق الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن ابل تخطط للإعلان عن سلسلة iPhone 12 في حدث يعقد في أكتوبر، بينما تشير التسريبات إلى أن ابل ستكشف عن هاتف iPhone 12 Pro Max بشكل منفصل لاحقاً.

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