تسريب المواصفات الكاملة للهاتف OnePlus 8T، وتشمل 120Hz AMOLED والمعالج +SD865

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما تقوم شركة OnePlus بتحديث هواتفها الذكية الرائدة بحلول نهاية العام، ويبدو أن العام 2020 ليس إستثناءً على الرغم من أن العام 2020 هو عام إستثنائي بنفسه بسبب كل الأحداث التي شهدها، ويبقى أبرزها تفشي جائحة COVID-19 في جميع أنحاء العالم.

وفقا لتسريب جديد، سيأتي الهاتف OnePlus 8T مع شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وعلى سبيل المقارنة، الهاتف OnePlus 8 الحالي يأتي مع نفس حجم الشاشة هذا، ولكن معدل التحديث فيه لا يتعدى 90Hz. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لصورة تم تسريبها قبل بضعة أيام سوف تجدها أعلاه، فقد ينتقل الهاتف OnePlus 8T إلى الشاشة المسطحة.

في الخلف، سيضم الهاتف OnePlus 8T أربع كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، والكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل، وكاميرا الماكرو المصممة لإلتقاط الصور للعناصر القريبة جدًا بدقة 5 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل. تبدو هذه الكاميرا مطابقة للكاميرات الموجودة في الهاتف OnePlus 8T بإستثناء إضافة كاميرا الماكرو. ومع ذلك، يقول مصدر هذه الشائعات أن الكاميرا الأساسية في الهاتف OnePlus 8T ستستخدم مستشعر أحدث من المستشعر المستخدم في OnePlus 8، وبالتالي هذا ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الصور. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أن OnePlus 8T سيحصل على الكاميرا الأساسية للهاتف OnePlus 8 Pro.

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من ناحية التصميم، لا تتوقع أن ترى تصميمًا جديدًا في الهاتف OnePlus 8T. ومع ذلك، سيتم تزويد الهاتف الرائد الجديد لشركة OnePlus بالمعالج +Snapdragon 865، وبـ 8GB من الذاكرة العشوائية وبـ 128GB من الذاكرة الداخلية.

ما لا يثير الدهشة هو أن الهاتف OnePlus 8T سيعمل مسبقًا بنظام Android 11 وبواجهة OxygenOS 11. توقع رؤية الهاتف الجديد بحلول نهاية هذا الشهر، أو في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.