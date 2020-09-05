تقرير جديد يقترح إقتراب صدور الهاتف Nokia 9.3 PureView بعد ظهور بعض الأدلة على ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إطلاق الهاتف Nokia 9 PureView الضعيف الأداء، لم تتمكن شركة HMD Global Oy حتى الآن من إصدار خليفة له. وتأمل أن تفعل ذلك مع الهاتف Nokia 9.3 PureView، وهو الهاتف الذي تأخر كثيرًا لدرجة أنه كان من المفترض في الأصل أن يحمل إسم Nokia 9.2 PureView. للآسف، تسببت جائحة COVID-19 في مزيد من التأخير في عملية تطوير الهاتف بسبب الإنقطاعات الشديدة على مستوى سلسلة التوريد.

” الآن، يبدو أن شركة HMD Global Oy قد بدأت بالفعل الإستعدادات الأولية لهذه الإطلاقات الرفيعة المستوى. لقد تلقينا معلومات حول إدراجات للأغطية الواقية الرسمية للهاتف Nokia 9.3 PureView من مصادرنا في متاجر التجزئة. في حين أننا لا ننشر الصور وروابط الإدراجات بناءً على طلب مصدرنا، يمكننا تأكيد صحة هذه المعلومات “.

للآسف، لا يمكننا رؤية صور الأغطية الواقية المعنية لأن مصدر التسريب طلب عدم نشرها للحفاظ على هويته سرية قدر الإمكان.

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من المتوقع أن يصل الهاتف Nokia 9.3 PureView مع شاشة OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومنظومة جديدة على مستوى الكاميرا تضم مستشعر بدقة 108 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، وتأتي كذلك مع تأثيرات ZEISS حصرية بفضل الشراكة العريقة مع شركة Carl Zeiss. وعلى ذكر الكاميرات، فقد تردد في الفترة الماضية أيضًا أن الهاتف Nokia 9.3 PureView سيكون قادرًا على تصوير الفيديوهات بدقة 8K.

بالعودة إلى تقرير صدر في الشهر الماضي، فقد دخل الهاتف Nokia 9.3 PureView مرحلة الإختبارات الأخيرة قبل أن يدخل مرحلة الإنتاج الضخم في وقت لاحق من هذا الشهر أو في الشهر المقبل.