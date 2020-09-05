تقرير جديد يكشف عن أسعار وموعد إطلاق الهاتفين Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5

فاطمة أيت طالب - دبي - ستصل الدفعة الجديدة من هواتف Google Pixel في وقت أبكر من المتوقع، فقد قامت شركة الإتصالات Vodafone في ألمانيا فعلاً بإدراجها في قاعدة بياناتها الداخلية. ومع ذلك، فنحن للآسف لا نرى الهاتف Google Pixel 5 XL في أي مكان.

هذا يعني أننا سنحصل فقط على Google Pixel 5 هذا العام علمًا أنه سيتم الإعلان عنه جنبًا إلى جنب مع Google Pixel 4a 5G في اليوم 25 من شهر سبتمبر الجاري. كلاهما سيكونا متوفرين باللون الأسود فقط، على الأقل هذا ما يمكننا إستخراجه من جدول المعلومات، ولكن التقارير السابقة ذكرت أن الهاتف Google Pixel 5 سيكون متاحًّا بلونين.

وفقا لليوتيوبر الألماني Techcheck، فإن الهاتف Google Pixel 5 سيُكلف 630 يورو. يبدو هذا مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة لهاتف ذكي يضم المعالج Snapdragon 765G، أليس كذلك؟ للمقارنة، بدأ سعر الهاتف Google Pixel 4 من 730 يورو وهو يُكلف حاليًا 530 يورو علمًا أنه يضم المعالج Snapdragon 855.

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أما بخصوص الهاتف Google Pixel 4a 5G، فهو سيُكلف 487 يورو، وهو ما يعني 150 يورو أكثر من الهاتف Google Pixel 4a العادي. ومع ذلك، على الرغم من التشابه في الإسمين، فإن الهاتفين مختلفان تمامًا في الواقع، فالهاتف Google Pixel 4a 5G سيكون مشابهًا أكثر للهاتف Google Pixel 5 مع العلم بأنه سيستخدم المعالج Snapdragon 765G نفسه، وسيضم شاشة أكبر بحجم 6.1 أو 6.2 إنش، فضلا عن كاميرا إضافية في الخلف ستضم عدسة واسعة الزاوية. لذا فإن الشيء المفقود في الهاتف Google Pixel 4a 5G هو معدل التحديث المرتفع 90Hz.