شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج وإيلون ماسك وجيف بيزوس يخسرون 44 مليار دولار هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الثروة الجماعية لأغنى 10 مليارديرات في مجال التكنولوجيا بمقدار 44 مليار دولار من صافي ثروتهم وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات وسط عمليات بيع تكنولوجية أنهت صعودًا استمر 11 يومًا، حيث شهد الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أمازون جيف بيزوس أكبر انخفاض في الثروة الفردية، حيث خسر 9 مليارات دولار.

كما شهد كل من إيلون ماسك ومارك زوكربيرج انخفاضًا قدره 8.5 مليار دولار و4.2 مليار دولار على التوالي، فيما انخفضت ثروة بيل جيتس 2.9 مليار دولار، حيث إن ماسك وزوكربيرج وجيتس من أصحاب المليارات (بمعنى أن صافي ثرواتهم لا يقل عن 100 مليار دولار لكل منهم)، وهذه الخسائر هي كسور من إجمالي ثرواتهم، فعلى سبيل المثال، انخفض صافي ثروة بيزوس بنسبة 4.5٪.

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ويأتي انخفاض صافي ثروتهم بعد بداية قوية لعام 2020 لشركات التكنولوجيا، حيث تحول العملاء في جميع أنحاء العالم إلى تجار التجزئة والخدمات عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا، واستمر السوق في الارتفاع، لكن المخاوف من قيام الشركات بتوسيع التقييمات بشكل مفرط أدت إلى عمليات بيع كبيرة للتكنولوجيا هذا الأسبوع والتي شهدت انخفاض مؤشر داو جونز بمقدار 740 نقطة يوم الخميس، مما وضع نهاية لخط ساخن استمر 11 يومًا.

وحتى بعد هذه الخسائر، لا يزال لدى أغنى 10 مليارديرات صافي ثروة جماعية قدرها 830 مليار دولار، فيما تعرضت ماكينزي سكوت أيضًا لخسارة، حيث شهدت انخفاضًا في صافي ثروتها بمقدار 3.2 مليار دولار، حيث أصبحت أغنى امرأة بعد طلاقها من بيزوس في عام 2019.

ويأتي الانخفاض في الثروة في الوقت الذي ألقى فيه الوباء الضوء على عدم المساواة في الثروة في الولايات المتحدة، حيث يواجه واحد من كل خمسة أمريكيين الإخلاء في سبتمبر، بينما تشهد بنوك الطعام زيادة في الطلب.