شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تبتكر أخف حذاء فى العالم مخصص لرواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "فارادى" الروسية بإنتاج أخف الأحذية فى العالم ليرتديها رواد الفضاء الروس أثناء تدربهم على تحمل حالة انعدام الوزن، وقال ناطق باسم الشركة فى حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: "إننا أعدنا أطقم الأحذية لرواد الفضاء على الأرض أثناء تدربهم على تحمل حالة انعدام الوزن وعلى متن المحطة الفضائية، حيث يمارسون الرياضة، وهى أحذية خفيفة خاصة من شأنها تخفيف الضغط على رواد الفضاء وتخفيف وزن الحمولة التى تنقلها المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية، مع العلم أن كل جرام من الحمولة المفيدة له ثمن، وإنها تعد فى الوقت الراهن أخف الأحذية فى العالم.

وأوضح الناطق أن هذا الحذاء كان يخصص أولا للرياضيين الذين يريدون تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف أنواع الرياضة، ومضى قائلا إن رواد الفضاء لا يرتدون عادة أى حذاء فى المحطة الفضائية الدولية. لكنهم بحاجة إلى أحذية رياضية أثناء ممارسة الرياضة.

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يذكر أن شركة "فارادي" قد حصلت على ترخيص بممارسة العمل الإنتاجى المتعلق بالفضاء. وسبق لها أن أنتجت أزياء وبزات لرواد الفضاء وللمشاركين فى تجربة SIRIUS التى تحاكى ظروف الرحلات الفضائية البعيدة.

جدير بالذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت عن انتهاء مرحلة استقبال الطلبات للراغبين في الانتساب إلى صفوف المجموعة الجديدة من رواد الفضاء في روسيا، وقال بيان صادر عن المؤسسة أمس الاثنين 8 يونيو الجاري: "انتهت روس كوسموس من مرحلة استقبال الطلبات للمسابقة المفتوحة التي أعدتها لاختيار المرشحين للانضمام للطاقم الجديد من رواد الفضاء الروس، والتي أعلن عنها أول مرة في الثالث من يونيو العام الفائت".

وأضاف البيان: "لقد استقبلت المؤسسة 1404 طلبات من الناس الراغبين في خوض المسابقة، 156 منهم قدموا للمؤسسة المجموعة الكاملة من الوثائق المطلوبة للوصول إلى مرحلة الاختيار ، من بينهم 123 رجلا و33 امرأة، وحتى الآن عقدت اللجان المختصة ست اجتماعات للبحث في موضوع اختيار المتقدمين للمسابقة، وتمت معاينة 90% من وثائق المتقدمين".