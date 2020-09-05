تطبيق”توم توم”..هواوي تجد بديلًا عن خرائط غوغل لهواتفها

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 43 ثانية

أعلنت شركة (توم توم) TomTom الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية،الجمعة، عن إبرام صفقة مع شركة هواوي الصينية لاستخدام خرائطها وخدماتها في تطبيقات الهواتف الذكية.

أطلقت شركة ”توم توم (TomTom) الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية، أخيراً، تطبيق الملاحة الخاص بها لمتجر التطبيقات الخاص بشركة ”هواوي“ الصينية AppGallery.

وستتمكن ”هواوي“ مع تطبيق شركة ”توم توم“ للملاحة، من تعويض خدمة خرائط غوغل الشهيرة ”غوغل مابس“، التي حرمت منها الشركة الصينية بسبب خلاف سياسي مع أمريكا، أدى لوقف تعامل الشركات الأمريكية مع الصين.

وسيكون التطبيق مجانيا لمدة 30 يوما، ثم سيكون على المستخدم دفع مبلغ 1.99 يورو شهريا أو 12.99 يورو سنويا للاستمرار في استخدام التطبيق.

ويتعين على المستخدم في البداية تنزيل بعض الخرائط للاستخدام في وضع عدم الاتصال، كما يسمح للمستخدمين بإضافة عناوين المنزل والعمل، بالإضافة إلى نقاط الاهتمام الأخرى، وهو أمر لا تستطيع خرائط جوجل فعله على هواتف هواوي الذكية دون خدمات غوغل المحمولة.

Advertisements

وكانت ”توم توم“ الهولندية قد أعلنت في يناير الماضي أنها أبرمت صفقة مع شركة هواوي الصينية لاستخدام خرائطها وخدماتها في تطبيقات الهواتف الذكية.

وتعني الصفقة مع (توم توم) أن بإمكان هواوي الآن استخدام خرائط الشركة ومعلومات المرور وبرامج الملاحة الخاصة بالشركة الهولندية لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية.

وتأسست TomTom في عام 1991، وتشتهر بأجهزة وخدمات الملاحة التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي GPS، مثل وحدات الملاحة عبر الأقمار الصناعية للسيارات، وتعد واحدة من منصات الخرائط العالمية الرئيسية عبر الإنترنت، إلى جانب المنافسين مثل خرائط جوجل Google Maps و Here Technologies و OpenStreetMap.

وتقدم الشركة الهولندية عددا من الخدمات الأخرى، مثل الاتصالات التليماتية، وهو فرع تكنولوجيا المعلومات الذي يتعامل مع النقل لمسافات طويلة للمعلومات المحوسبة ويشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات المركبات والسلامة على الطرق.

وتأثر نشاط TomTom منذ وقت طويل بظهور غوغل، كما تأثر بظهور الهواتف الذكية، التي جلبت خدمات ملاحة منخفضة التكلفة للجميع، حيث انخفضت قيمة أسهمها من 65 دولارا للسهم الواحد في عام 2007 إلى أقل من 3 دولارات في غضون عامين.