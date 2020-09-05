لأول مرة في العالم..هاتف بأزرار حقيقية للألعاب من شاومي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 12 دقيقة

في مفاجأة لعشاق الألعاب ، كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الذكي الجديد والأول من نوعه الذي أطلقت عليه اسم “القرش الأسود”، والمزود بأزرار لعب حقيقية .

منحت شركة ”شاومي“ الصينية، عبر هاتفها الجديد الذي يحمل اسم ”القرش الأسود“ أو ”بلاك شارك 3 برو“ (Black Shark 3 PRO) اللاعبين المحترفين ومدمني الألعاب الاحترافية، تجربة فريدة هي الأولى من نوعها، من خلال مميزات فيزيائية لم يقدمها أي هاتف سابقا.

ويأتي هاتف ”القرش الأسود“ (Black Shark 3 PRO) مع أزرار لعب فيزيائية حقيقية، لأول مرة في العالم، وهو ما يجعله أحد أفضل الأجهزة الذكية الموجهة لمحبي الألعاب.

وتقول الشركة، إن هاتفها يدعم 4 مناطق حساسة للضغط في الشاشة، يمكن استخدامها لزيادة التحكم بالألعاب، مع أزرار خاصة باسم Master Buttons.

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وزودت ”شاومي“ الهاتف بشاشة OLED ضخمة بمقاس 7.1 بوصة بمعدل تحديث عالٍ بواقع 90 هيرتز، ويلاحظ أن وزن الجهاز 252 غراما، ما يعني أنه جهاز ثقيل نسبيا؛ لأن شاشته وظهره من الزجاج إضافة إلى العديد من الزوائد التي أضيفت له لزيادة خصائص الألعاب، ويأتي مع بطارية ضخمة كذلك بسعة 5000 ميللي أمبير.

وجهاز ”بلاك شارك“ مؤهل بمزايا متطورة لتشغيل الألعاب القوية، بما في ذلك معالج كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 865)، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G. كما يمتاز الهاتف بالجيل الرابع من نظام التبريد السائل.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 65 واط، واللاسلكي السريع بقدرة 18 واط، وهي قدرات شحن عالية جدا تناسب الاستخدام المكثف لمدمني الألعاب حول العالم.

ويتوفر هاتف (بلاك شارك 3 برو) بسعر يعادل 673 دولارا أمريكيا لخيار 8 غيغابايت/256 غيغابايت، وبسعر يعادل 716 دولارا أمريكيا لخيار 12 غيغابايت/256 غيغابايت.