تكنولوجيا: الكشف عن تصميم ومواصفات ساعة Watch GT2 Pro الذكية في أحدث الصور المسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من الساعات الذكية Watch GT2 Pro في حدث يعقد في 10 من سبتمبر الجاري، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم الساعة الذكية، مع تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

كشفت العملاق الصيني مؤخراً عن ساعة Watch Fit الذكية التي جاءت بتصميم مربع، واليوم تخطط الشركة لإطلاق إصدارها المميز من الساعات الذكية Watch GT2 Pro خلال أيام.

وتكشف الصور الإعلامية ثلاثية الأبعاد عن تصميم ساعة Watch GT2 Pro الذكية بشكل أوضح، حيث تتميز الساعة الذكية بإطار أنحف من الإصدار الأصلي GT2، كما يأتي الإصدار الجديد بشاشة OLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل.

أيضاً من المقرر أن تنطلق ساعة Watch GT2 Pro الذكية باثنان من الأحجام، 46 و42 مم، ومن المتوقع أن يتميز نموذج الساعة بحجم 42مم بحجم أصغر في الشاشة، ودقة عرض أقل.

كما يأتي قرص ساعة Watch GT2 Pro الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما تتوفر سوارة المعصم بإختيار جلدي وأخر من البلاستيك.

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أيضاً تتميز ساعة Watch GT2 Pro الذكية بذاكرة عشوائية 32 ميجابايت رام، مع سعة تخزين 4 جيجا بايت، مما يتيح تخزين الموسيقى والتشغيل بالسماعات اللاسلكية دون الحاجة إلى الهاتف، كما تدعم الساعة الذكية تقنية البلوتوث 5.1، أيضاً تدعم هواوي الساعة الذكية بذاكرة عشوائية منخفضة نظراً لنظام التشغيل Lite OS الذي لا يحتاج إلى تشغيل التطبيقات الخارجية أو دفع طاقة إضافية.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن النموذج المميز بحجم 46مم من ساعة Watch GT2 Pro الذكية سيأتي بقدرة بطارية 455 mAh، لعمر شحن يصل إلى 14 يوم، ودعم ميزة الشحن اللاسلكي.

وتنطلق ساعة Watch GT2 Pro الذكية بالمواصفات الرئيسية لهذه الفئة من الساعات، حيث تدعم رصد عدد الخطوات، ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم، مع شاشة لرصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، كما ستدعم الساعة الذكية قياس مستوى إجهاد المستخدم، ونسبة التوتر، كما تدعم الساعة الذكية العديد من الأنماط الرياضية التي تشمل الركض، السباحة، السير، ركوب الدراجات، الغولف، التزلج، الجمباز والتنس.

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