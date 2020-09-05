تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض هاتف شاومي Mi 10 Ultra بتصميم كاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف شاومي Mi 10 Ultra بكاميرة سيلفي أسفل الشاشة، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف رسمياً ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر.

أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى خطط شاومي لإطلاق هاتف بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة قريباً واليوم يؤكد مقطع فيديو على أن هاتف Mi 10 Ultra هو أول إصدار من شاومي بكاميرة اسفل الشاشة.

ويكشف مقطع الفيديو عن تصميم الهاتف من الجهة الخلفية والذي يتوافق مع تصميم هاتف Mi 10 Ultra، لذا من المتوقع أن تقدم شاومي إصدار جديد من الهاتف بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة.

من جانب أخر لم يوضح مقطع الفيديو آداء كاميرة السيلفي في الهاتف، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن السبب في ذلك يعود إلى إخفاء هوية مصدر التسريبات، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن الهاتف الذي يظهر في مقطع الفيديو هو نموذج أولي لم يتم الإنتهاء من تطويره بشكل كامل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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