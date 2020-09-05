تكنولوجيا: أحدث التسريبات تستعرض مواصفات وألوان هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S20 Fan

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان قريباً عن الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S20 Fan الذي شغل بالفعل العديد من التسريبات مؤخراً، واليوم تستعرض أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار كاملة، مع إختيارات الألوان المقدمة لهذا الإصدار.

أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S20 Fan باثنان من النماذج، حيث يدعم النموذج الأول شبكات 4G فقط ويأتي بمعالج Exynos 990، بينما يأتي النموذج الثاني بميزة دعم شبكات 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 865، وتشير بعض التسريبات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق كلا النموذجين في السوق الأوروبي.

ولا تختلف المواصفات الأخرى في نموذجي Galaxy S20 Fan، حيث يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، وبمعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل لكاميرة السيلفي في ثقب الشاشة.

كما تدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3، وتتميز الشاشة بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 3.1.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy S20 Fan بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، التي تضم مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وOIS، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وOIS.

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وفي تسجيل الفيديو يدعم هاتف Galaxy S20 Fan تسجيل فيديو بدقة 4K. من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S20 Fan بزر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يضم الهاتف منفذ USB-C في الجزء السفلي.

يذكر أن التسريبات الأولى أشارت إلى أن هاتف Galaxy S20 Fan سينطلق إلى الأسواق برقاقة معالج Snapdragon 865 فقط، ومن ثم رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Exynos 990.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والأتربة، ويأتي بتقنية الشحن اللاسلكي PowerShare، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، مع شاحن بقدرة 15W، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف قريباً على أن يبدأ الشحن في أكتوبر المقبل.

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