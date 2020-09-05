الهاتف Redmi Note 10 يظهر في تسريبات جديدة مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا عن الهاتف Redmi Note 10 القادم من شركة Xiaomi في وقت سابق من هذا الأسبوع في تقرير يدعي أن الهاتف سيعمل بالمعالج MediaTek Dimensity 820، وبالتالي توفير الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G. إلى جانب بعض الصور الواقعية وصورة رسمية قابلة للتصديق، تشير أدلة جديدة إلى أن الهاتف Redmi Note 10 سيكون مدعومًا على الأرجح بالمعالج Snapdragon 765G.

تُظهر إحدى الصور المسربة من قبل Slashleaks توفر الهاتف Redmi Note 10 على ثلاث كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية واحدة في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وفي حالة إذا كانت هذه التسريبات صحيحة، فهذا يعني أن الهاتف Redmi Note 10 سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وطبقة زجاجية منحنية الطرفين في الخلف، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب.

هناك صورة مسربة واقعية أخرى تعرض لنا بعض المعلومات حول الهاتف، بما في ذلك قدومه مع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع معالج ثماني النوى يمتاز بتردد 2.4GHz وهو الدليل الذي يشير إلى أن الهاتف Redmi Note 10 سيستخدم المعالج Snapdragon 765G.