Acer Spin 7 5G الأحدث من شركة Acer يستخدم المعالج Snapdragon 8cx2 5G الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت كوالكوم عن الجيل الثاني من المعالج Snapdragon 8cx2 5G المصمم للحواسيب المحمولة، قامت شركة Acer بالإعلان عن أول حاسوب محمول يستخدم هذا المعالج، فهي قررت إستخدام هذا المعالج الذي يستند على معمارية ARM في الحاسوب الهجين الجديد Acer Spin 7 المُزود بنظام Windows 10.

المعالج Snapdragon 8cx2 5G سيتم إستخدامه في الحاسوب Acer Spin 7 الجديد لدعم كل من شبكات الجيل الرابع LTE وشبكات الجيل الخامس 5G. وعلاوة على ذلك، ستعمل تكنولوجيا إلغاء الضوضاء Qualcomm Squistic التابعة لشركة كوالكوم على إلغاء وإزالة ضوضاء الخلفية في محادثات الفيديو.

يأتي Acer Spin 7 كذلك مع طبقة مضادة للميكروبات في كل من سطح الحاسوب ولوحة المفاتيح ولوحة التتبع. شاشة الحاسوب محمية بطبقة Gorilla Glass الزجاجية المطلية أيضًا بطبقة مضادة للميكروبات. هناك أيضًا مستشعر لبصمات الأصابع على Acer Spin 7.

يضم Acer Spin 7 شاشة IPS LCD بحجم 14 إنش تدعم 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB، ويزن 1.40 كيلوجرام كما أنه يمتاز بسمك 15.9 ملمتر عندما يتم إغلاقه. لقد تم تصنيع هذا الحاسوب من سبائك المغنيسيوم والألومنيوم. لقد تم إرفاق الحاسوب بقلم إلكتروني يتم إدراجه في فتحة داخل Acer Spin 7 مع العلم بأن هذا القلم يدعم 4096 مستوى من الضغط بفضل Wacom AES 1.0.

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يعد Acer Spin 7 بتوفير عدة أيام من الإستخدام، ولكن لم تكشف لنا شركة Acer عن سعة بطارية هذا الجهاز، ولكننا نتوقع بالفعل أن يوفر هذا الحاسوب عمر أطول بكثير للبطارية مقارنة مع بعض الحواسيب المحمولة المماثلة المُزودة بمعالجات Intel المتعطشة أكثر للطاقة.

لم يتم تأكيد المواصفات النهائية للحاسوب Acer Spin 7. من المتوقع الإعلان عن الحاسوب المحمول الجديد بالكامل في وقت لاحق من هذا العام. لا يزال الحكم قائمًا بشأن ما إذا كانت المعالجات التي تستند على معمارية ARM ستكون بدائل قابلة للإستخدام للمعالجات التي تستند على معمارية ×86 والتي تعمل بها الحواسيب لسنوات. في السنوات الأولى للحواسيب التي تستخدم معالجات ARM، ستكون هناك بالتأكيد بعض مشاكل التوافق مع التطبيقات القديمة.