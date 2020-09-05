شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تجرى تجربة لصاروخ خارق سيغير مستقبل الرحلات الفضائية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تجربة على صاروخ ذى قوة دفع كبيرة من شأنه أن يغير مستقبل الرحلات الفضائية، وأجرت "ناسا" يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، مع "نورثروب جرومان" اختبارا كاملا لمحرك الدفع الصلب لمنصة نظام الإطلاق الفضائى (SLS) فى برومونتورى بولاية يوتا.



تفاصيل التجربة

وأثناء الاختبار، الذى أحدث اهتزازات قوية، حرق الصاروخ خلال عمله ستة أطنان من الوقود فى الثانية، قاذفا ألسنة من اللهب امتدت لعشرات الأمتار وسحبا كثيفة من الدخان من العادم.



تجربة الصاروخ

وتطمح "ناسا" أن يكون هذا الصاروخ جزءا من نظام إطلاق المركبات الفضائية الجديد، والذى سيسمح بحمل رواد الفضاء والبضائع إلى القمر لما يوفره من قوة دفع كبيرة عن سابقيه، حسب روسيا اليوم.



التجربة

جدير بالذكر أن فيروس كورونا أثر على خطط وكالة ناسا بشكل كبير، إذ تسبب فى إغلاق مركز ستينس الفضائي في ميسيسيبي التابع لناسا الذي يجب عليه إجراء اختبارات حيوية على صاروخ SLS، لجميع الأعمال في الموقع تقريبًا منذ 20 مارس بموجب تدابير مصممة لإبطاء انتشار COVID-19 .

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وقال توم ويتميير، نائب مساعد المدير المساعد لوكالة ناسا للجنة الاستكشاف والعمليات البشرية: "ما زلنا مرتاحين إلى حد ما لأننا سنقوم بمهمة Artemis 1 قرب نهاية العام المقبل".

وقال ويتميير: "نحتاج حقًا إلى اجتياز ما سأطلق عليه اختبارات التشغيل الأخضر"، في إشارة إلى سلسلة من التجارب مع المرحلة الأساسية العملاقة SLS التي تم تنفيذها لضمان أن الصاروخ جاهز للطيران.