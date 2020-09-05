شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه World’s End Club؟.. أحدث ألعاب Apple Arcade والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة World’s End Club واحدة من أشهر ألعاب الغموض، والتى وصلت أخيرا إلى منصة ألعاب أبل Apple Arcade، فهي في الأساس مشروع من قبل "أوتشيكوشي" مبتكر سلسلة Zero Escape و "كوداكا" مُبتكر سلسلة Danganronpa تحت مظلة الشركة الجديدة التي قاما بتأسيسها Too Kyo Games ومن نشر Izanagi Games.

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لعبة World’s End Club

تضم اللعبة 12 شخصية مختلفة وهي خليط بين طريقة اللعب الجانبية والسرد القصصي الروائي المُعتاد من هؤلاء المصممين، أما قصة اللعبة فتدور حول رحلة مدرسية يتعرض فيها الأوتوبيس الذي يقل الطلاب لحادث ليجدوا أنفسهم بعد ذلك في منتزه مائي غريب تحت قاع المحيط مجبرين على خوض "لعبة القدر" من أجل أرواحهم، وخلال ذلك تبدأ مجموعة من الحوادث الغامضة بالوقوع في مختلف أرجاء كوكب الأرض.

وقد أصبحت اللعبة متاحة الآن للمشتركين فى Apple Arcade، إلا أنها ستصدر أيضًا على منصة نينتندو سويتش في ربيع 2021، وفيما يتعلق بمستخدمي منصة ألعاب Apple Arcade، فيمكن للمستخدمين معرفة المزيد حول جميع الألعاب الجديدة وتنزيلها من خلال الانتقال إلى علامة تبويب Arcade في متجر التطبيقات، ثم اسحب لأسفل حتى النهاية واضغط على "مشاهدة جميع الألعاب"، حيث يتم عرض أحدث الألعاب في الأعلى.

فيما تقوم شركة أبل حاليا بتحويل استراتيجيتها في خدمة ألعاب Apple Arcade في محاولة للاحتفاظ بالمشتركين، كما أن الشركة قد ألغت عقود بعض الألعاب التي لا تزال قيد التطوير، في محاولة للوصول إلى أعلى معايير الجودة في إنتاج الألعاب.