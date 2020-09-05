بعد تحذيرات الأرصاد.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ72 أيام المقبلة.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من السبت 5 سبتمبر وحتى الإثنين 7 سبتمبر تشير إلى:-

السبت 5 سبتمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والبحر الأحمر.

الأحد 6 سبتمبر:

من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادى الجديد.

السبت 7 سبتمبر:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

وأكد المركز أنه يرجى توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الأحساس بحرارة الجو، مع استمرار وجود فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة, ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 90%.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن شمال الصعيد وجنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى متوسطة بشمال وجنوب الصعيد .

وليلا تتوقع الهيئة ، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29