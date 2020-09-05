تكنولوجيا: إدارة ترامب تصدر توجيهًا بتعزيز الأمن السيبرانى بالفضاء.. اعرف التفاصيل

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وفقا لما ذكره موقع "the verge"، ستعمل الإجراءات الجديدة على دمج أدوات مثل برامج التشفير وغيرها من وسائل الحماية عند تصميم مركباتهم وبنائها وتشغيلها.
كما أدعى كبار مسؤولي الإدارة، أن التركيز على الأمن السيبراني في الفضاء هو المفتاح في الوقت الحالي، حيث توجد تهديدات متزايدة لأجهزة الفضاء من الخصوم الأجانب.
وقال أحد المسؤولين: "هذه التهديدات متنوعة ومعقدة، والتعاون القوي بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أمن ومرونة البنية التحتية هو مفتاح جهودنا".
وأشار المسؤولون إلى تقرير صدر مؤخرًا عن وزارة الدفاع يعرض بالتفصيل التطورات العسكرية والأمنية داخل الصين خلال العام الماضي.
وكشف التقرير عن برنامج الصين الفضائي المتنامي، فضلاً عن جهود الدولة لتطوير أسلحة مثل أجهزة التشويش على الأقمار الصناعية و القدرات الإلكترونية الهجومية.
وأوصت الإدارة المشغلين باستخدام أنواع مختلفة من البرامج لضمان تشفير البيانات التي يتلقونها من مركبتهم الفضائية.
كما يشجع التوجيه الشركات على استخدام سلاسل التوريد الموثوقة والإشراف على سلامة أنظمتها الأرضية، والتسهيلات التي يستخدمونها لإرسال الإشارات واسترداد البيانات من مركباتهم الفضائية.
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