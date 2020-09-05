شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تطلب من المحكمة إجبار أبل على إعادة Fortnite إلى متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف مطور "Fortnite" شركة آبل بأنها "محتكرة" تحاول تدمير أعمالها، وفى أحدث تطور للمعركة القانونية بين أبل و Epic Games، أعلن مطور Fortnite أنه قدم طلبًا قضائيًا أوليًا من شأنه إعادة لعبتها إلى متجر التطبيقات واستعادة حساب المطور الخاص بها مرة أخرى.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فقد قامت أبل وجوجل بإزالة اللعبة بسرعة من متاجر التطبيقات المدعومة رسميًا، وعلى نظام iOS، مما ترك اللاعبين بلا وسيلة لتثبيت اللعبة أو حتى إزالة التحديثات، وقد أدى إنهاء حساب مطور Epic أيضًا إلى إزالة ألعابها الأخرى من App Store، بما فى ذلك بعض ألعاب أبل التى استخدمتها سابقًا لعرض منصات التطوير الخاصة بها.

وقد حكم القاضى بالفعل أن أبل لا يمكنها طرد Unreal Engine ككل من منصتها فى الوقت الحالى، وتضغط Epic الآن لاستعادة الوصول الذى فقدته بينما تستمر قضية مكافحة الاحتكار ضد أبل.

Advertisements

وفى بيان، قالت Epic Games: "اليوم نطلب من المحكمة منع شركة أبل من الانتقام من Epic لجرأتها على تحدى سوء سلوك أبل أثناء متابعة قضيتنا لمكافحة الاحتكار، حيث أن أبل هى شركة محتكرة، والوقوف فى وجهها خطوة ضرورية لتحرير المستهلكين والمطورين من القيود غير القانونية التى فرضتها أبل على توزيع التطبيقات ومعالجة الدفع داخل التطبيق على iOS".

وأضاف البيان:" لفترة طويلة، لم يتحدث المطورون علانية لأنهم يخشون انتقام شركة آبل، وتُظهر الإجراءات الأخيرة للشركة أنه فى حالة تحدى احتكار شركة أبل، ستحاول أبل تدمير عملك، نحن ملتزمون بالتحدث علانية وتأمين تكلفة أقل وإمكانية وصول تنافسى للجميع ".

ووفقا للرئيس التنفيذى تيم سوينى: "إذا اختارت أبل يومًا ما العودة إلى جذورها ببناء منصات مفتوحة يتمتع فيها المستهلكون بحرية تثبيت البرامج من المصادر التى يختارونها، ويمكن للمطورين الوصول إلى المستهلكين والقيام بأعمال تجارية مباشرة دون وساطة، فإن Epic سوف مرة أخرى أن تكون مؤيدًا متحمسًا لشركة أبل، حتى ذلك الحين، تظل Epic فى حالة خلاف كبير مع سياسة وممارسات أبل، وسنواصل متابعة ذلك، كما فعلنا فى الماضى لمعالجة المظالم الأخرى فى صناعتنا ".

وهناك العديد من المجموعات التى تراقب من الخطوط الجانبية، بما فى ذلك المطورين المستقلين الذين يعتمدون على أدوات تطوير Epic، والخدمات التى تسعى إلى إطلاق تطبيقات الألعاب السحابية التى تعمل على iOS والمطورين الآخرين الذين يريدون أيضًا بعض المرونة فى التعامل مع تخفيضات متاجر التطبيقات بنسبة 30 بالمائة التى تأخذها من إيرادات.