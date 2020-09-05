من هم أكثر عرضة للوفاة إثر إصابتهم بـ”كورونا”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا يزال فيروس كورونا الشغل الشاغل للعلماء هذا العام، ففي كل يوم يكتشفون تفصيلاً جديداً عن هذا الوباء الفتاك.

في السياق، كشفت منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية أكثر عرضة للوفاة في حال الإصابة بـ”كورونا”.

وتقول المنظمة إن 7 من كل 10 وفيات على مستوى العالم سببها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري والجهاز التنفسي والأمراض غير المعدية الأخرى.

وتشير البيانات إلى أن 17 مليون شخص يموتون قبل الأوان، والغالبية العظمى منهم تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا.

توازياً، قال رئيس فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالأمراض غير المعدية، نيك باناتفالا، إن الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها تزيد من التعرض لعدوى كوفيد- 19 واحتمال حدوث نتائج أسوأ.

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وقال أيضا إنه “في دراسة أجريت في فرنسا، كانت احتمالات الإصابة بـفيروس كورونا المستجد أعلى بسبع مرات لدى مرضى السمنة”.

ويعتبر المدخنون أكثر عرضة بمعدل مرة ونصف للإصابة بمضاعفات خطيرة من كوفيد- 19. كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين مرتين وأربع مرات للإصابة بأعراض حادة أو الوفاة من كورونا المسجد.

وأظهرت دراسات أخرى نتائج مماثلة للأشخاص المصابين بأمراض الرئة أو القلب والأوعية الدموية المزمنة والسرطان وما إلى ذلك.

كما تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ربع سكان العالم يعانون من حالة أساسية تزيد من تعرضهم لفيروس كورونا، ومعظم هذه الحالات هي أمراض غير معدية.

وذكّر بأن 70 في المئة من الوفيات على مستوى العالم ناتجة عن الأمراض غير المعدية، ومع ذلك تتلقى الأمراض غير المعدية أقل من 2 في المئة من المساعدة الإنمائية للصحة “.