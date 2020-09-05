تكنولوجيا: هواوي تعقد حدث في 10 من سبتمبر للكشف عن أجهزة حاسب وسماعة واثنان من الساعات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني هواوي يوم 10 من سبتمبر لعقد حدث جديد، تقدم من خلاله اثنان من أجهزة الحاسب الجديدة، مع سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية، إلى جانب اثنان من الساعات الذكية الجديدة.

أطلقت شركة هواوي مجموعة من الإعلانات التشويقية التي تكشف من خلالها عن لمحات من إصدارات الشركة القادمة في حدث 10 من سبتمبر، والتي تتضمن سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية التي ظهرت في إعلان تشويقي نشر مؤخراً.

ولقد أكدت هواوي من خلال إعلانها التشويقي على أن سماعة FreeBuds Pro اللاسلكية تأتي بتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، التي واجهت بعض المشاكل في إصدار الشركة السابق FreeBuds 3.

كما تقدم هواوي سماعة بلوتوث جديدة والتي تتميز بتصميم سلك حول الرقبة، حيث من المتوقع أن يكون إصدار الشركة الذي أعلن عنه مؤخراً FreeLace Pro، والتي جاءت بميزة إلغاء الضوضاء، مع USB-C للشحن السريع.

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أيضاً من المرتقب أن تقدم هواوي خلال الحدث ساعة Watch GT2 Pro الذكية، مع ساعة Watch Fit الذكية التي كشف عنها أيضاً مؤخراً.

كما تستعد هواوي لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة من أجهزة MateBook، إلا أن الإعلانات التشويقية لم توضح العلامة التجارية التي تنطلق بها الإصدارات المرتقب الإعلان عنها في حدث هواوي، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر العملاق الصيني خلال أيام لمزيد من التفاصيل.

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