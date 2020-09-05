تكنولوجيا: Honor تطلق أجهزة حاسب بمعالجات Ryzen وأجهزة لوحية جديدة للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor خلال فعاليات IFA 2020 عن الإصدارات الجديدة من أجهزة حاسب MagicBook التي تنطلق بمعالجات Ryzen، مع اثنان من أجهزة الأندوريد اللوحية Honor Pad 6 و Honor Pad X6 التي تنطلق قريباً للأسواق العالمية.

كشفت شركة Honor مؤخراً عن ثلاثة إصدارات من أجهزة الحاسب MagicBook Pro، وMagicBook 14، وأيضاً MagicBook 15، حيث يدعم هذه الإصدارات سلسلة معالجات Ryzen 4000 وتستهدف الأسواق العالمية.

جهاز Honor MagicBook Pro

يأتي هذا الإصدار كبديل لإصدار الشركة المميز بمعالج إنتل الذي أطلق في شهر مايو الماضي، حيث يأتي الإصدار الجديد برقاقة معالج AMD Ryzen 5 4600H كبديل للجيل العاشر من معالجات إنتل، حيث تتميز رقاقة AMD Ryzen 5 4600H بعدد 6 من الأنوية و 12 thread، كما تدعم سرعة 3.0 GHz رئيسية، أو 4.0 GHz مع boost، و6 من الأنوية بسرعة 1.5 GHz.

كما يضم جهاز MagicBook Pro ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4 بقنوات ثنائية، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة NVMe SSD، أيضاً لا يأتي هذا الإصدار بكرت شاشة خارجية، حيث يرتكز على رسوميات Vega في معالجات Ryzen.

أيضاً يأتي جهاز Honor MagicBook Pro بنظام تبريد يشمل اثنان من المراوح، واثنان من الأنابيب الحرارية، لدعم تبريد 45W TDP APU.

ويتميز جهاز MagicBook Pro بتصميم من الألومينوم، كما يأتي بوزن 1.7 كجم، مع شاشة 16.1 إنش بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وإطاران نحيفة بسماكة 4.9مم في الجزء العلوي وفي جانبي الشاشة، كما تشغل الشاشة نسبة 90% من هيكل الجهاز، أيضاً تدعم الشاشة تغطية لألوان sRGB بنسبة 100%، مع تباين 1000:1.

كما يأتي هذا الإصدار بنفس قدرة البطارية للإصدار المميز بمعالج إنتل مع قدرة 56Wh التي تقدم عمر شحن يصل إلى 11 ساعة، وتدعم الشحن عبر محول 65W USB-C لشحن نسبة 50% خلال نصف ساعة فقط.

جهاز MagicBook Pro يضم منفذ HDMI 2.0، و USB-C، والجيل الأول من منفذ USB-A 3.2، كما يضم الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يدعم الجهاز ميزة مسح البصمة، مع كاميرة منبثقة، ومن المقرر أن يتوفر MagicBook Pro في ألمانيا بدءاً من 7 من سبتمبر بسعر 900 يورو.

جهاز Honor MagicBook 14 و MagicBook 15

أطلقت Honor أيضاً الإصدارات الجديدة من أجهزة Honor MagicBook 14 و MagicBook 15 بمعالجات AMD Ryzen 5 4500U، حيث يتميز 15W APU بوحدة معالجة تضم 6 من أنوية و6 thread، مع سرعة رئيسية 2.3 GHz، وسرعة 4.0 GHz مع boost، و6 من أنوية بسرعة 1.5 GHz.

كما ستتوفر إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 16 جيجا بايت رام في DDDR4 بقنوات ثنائية، مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في NVMe SSD، ومن المقرر أن تستبدل هذه الإصدارات أجهزة Ryzen 3000 التي قدمت العام الماضي.

ويأتي جهاز MagicBook 15 بحجم 15.6 إنش في الشاشة، التي تشغل نسبة 87% من إطار الجهاز، بينما يأتي جهاز MagicBook 14 بحجم 14 إنش وتشغل الشاشة نسبة 84%، كما يتميز الجهازين بدقة عرض 1080 بيكسل.

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أيضاً يتميز كلا الجهازين بتصميم من الألومينوم، كما يأتي جهاز MagicBook 15 بوزن 1.53 كجم، ويتميز الإصدار الأصغر بوزن 1.38 كجم، ويتميز جهاز MagicBook 14 بقدرة أعلى للبطارية 56Wh، بينما ينطلق جهاز MagicBook 15 بقدرة بطارية 42Wh.

وتدعم الإصدارات الجديدة الشحن عبر منفذ USB-C، مع محول بقدرة شحن 65W، لدعم شحن 50% من البطارية خلال نصف ساعة، كما تأتي الأجهزة بمنفذ USB-A 3.0، ومنفذ USB-A 2.0، مع مدخل HDMI، ومدخل 3.5 مم للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز MagicBook 14 في أسواق المملكة المتحدة، وفرنسا، وأيضاً ألمانيا بدءاً من 21 من سبتمبر، للإصدار المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، وينطلق بسعر 750 يورو، بينما يتوفر MagicBook 15 في أكتوبر بسعر 700 يورو بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

جهاز Honor Pad 6

يتميز جهاز Honor Pad 6 بحجم 10.1 إنش في الشاشة، بدقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يتميز بتصميم من الألومنيوم بسماكة 7.55مم، بوزن 460 جرام، كما يضم اثنان من المكبرات الصوتية بتقنية هواوي الصوتية Histen 6.1.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 710 A، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يأتي الجهاز بنظام تشغيل Android 10.0، وواجهة Magic UI 3.1، ومن المقرر أن يتوفر جهاز Honor Pad 6 بنموذج يدعم الإتصال بشبكات LTE أو يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط.

جهاز Honor Pad X6

يأتي جهاز Honor Pad X6 بمستوى تسعير منخفض مقارنة بجهاز Honor Pad 6، كما يتميز الجهاز بحجم 9.7 إنش في الشاشة بدقة 1280 في 800 بيكسل، كما يتميز الجهاز بتصميم من الألومينوم.

ويضم جهاز Honor Pad X6 رقاقة معالج Kirin 710A، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يضم جهاز Pad X6 كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل في الجهة الأمامية، وأخرى بدقة 5 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية، أيضاً يضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية.

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