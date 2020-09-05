Huawei تعتزم الكشف عن دفعة جديدة من المنتجات في اليوم 10 سبتمبر، إكتشف هويتها

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى شركة Huawei خطط كبير لليوم 10 سبتمبر، فهي تعتزم في هذا اليوم إزاحة الستار رسميًا عن إثنتين من السماعات، وساعتين ذكيتين، فضلا عن حاسوبين محمولين.

تُعد Huawei FreeBuds Pro من بين العناصر المهمة في هذه التشكيلة، وهذا ما يفسر لماذا حصلت على إعلان تشويقي منفصل خاص بها. تعد سماعات Huawei FreeBuds Pro بجلب تقنية إلغاء الضوضاء، وهو ما يعني بأنها ستدخل في منافسة مباشرة مع سماعات AirPods Pro من آبل، ومع سماعات Galaxy Buds Live من سامسونج.





هناك سماعات أخرى إلا أنها تأتي مع تصميم يشمل شريط يلتف حول الرقبة. ستحمل هذه السماعات إسم Huawei FreeLace Pro، على الرغم من أنه تم إطلاقها في وقت سابق من هذا اليوم، وهي توفر تقنية إلغاء الضوضاء النشط كما أنها تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB Type-C.

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وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون Huawei Watch GT 2 Pro واحدة من الساعات الذكية القادمة من Huawei، فالإطار يبدو مشابهًا لذلك الذي رأيناه في الصور الرسمية التي تم تسريبها في وقت سابق من هذا اليوم. أما بخصوص الساعة الذكية الأخرى، فهي تمتاز بتصميم يشبه تصميم أساور اللياقة البدنية، تمامًا مثل Huawei Watch Fit التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

أخيرًا، تستعد شركة Huawei للإعلان عن حاسوبين محمولين ضمن تشكيلة Huawei MateBook. لقد تم إطلاق Huawei MateBook X Pro 2020 منذ فترة، وفي وقت سابق من هذا العام أيضًا رأينا Huawei MateBook D و Huawei MateBook 13 الجديدان، لذلك لا يزال من غير الواضح ما هي الحواسيب المحمولة الجديدة التي سيتم الكشف عنها.