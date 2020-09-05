فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن يتم الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S21 Series في العام المقبل، فمن المفترض أن لا يحدث ذلك حتى شهر فبراير المقبل، ولكن الشائعات الأولى بدأت تتسلل فعلاً. لقد حصلنا بالفعل على بعض التسريبات، وأحدث تسريب يحظى بالمزيد من المصداقية لأنه يأتي من هيئة CCC الصينية.
تكشف وثائق المصادقة عن سعات البطاريات والأسماء الرمزية للهاتفين Galaxy S21 و +Galaxy S21، فالهاتف الأول يحمل الإسم الرمزي SM-G991 وبطارية بسعة 3880mAh، بينما يحمل الهاتف الثاني الإسم الرمزي SM-G996 ويضم بطارية بسعة 4660mAh. ومن المثير للإهتمام أن نرى المعلومات المُدرجة في شهادة المصادقة تشير إلى أن البطاريات لن يتم تصنيعها من قبل شركة سامسونج. وبدلاً من ذلك، ستحصل عليها شركة سامسونج من الشركة الصينية Ningde Amperex technology Limited.
على أي حال، من المحتمل أن تشير القيم الموضحة أعلاه إلى سعة البطارية المُقدرة مما يعني أن القيم النموذجية ستكون أعلى. هذا يعني أيضًا أن +Galaxy S21 هو الوحيد الذي سيحصل على ترقية على مستوى البطارية لأن الهاتف Galaxy S21 سيواصل إستخدام بطارية 4000mAh.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب جديد يكشف لنا عن سعة بطاريات الهاتفين Galaxy S21 و +Galaxy S21 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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