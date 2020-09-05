تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Galaxy S20 Fan Edition، وإليكم صور الجهاز أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الأشياء حول الهاتف Galaxy S20 Fan Edition في الأشهر الماضية، والآن نحن هنا مع تسريب ضخم من موقع WinFuture.de يكشف لنا عن المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف. وعلاوة على ذلك، فقد حصلنا كذلك على دفعة جديدة من الصور الرسمية لهذا الهاتف والتي تستعرض لنا تصميم الجهاز.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيصل إلى السوق بنسختين، واحدة تستخدم المعالج Exynos 990 وتدعم شبكات 4G فقط، ونسخة أخرى تستخدم المعالج Snapdragon 865 وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ووفقا للشائعات، فسوف تصل كلا النسختين إلى الأسواق الأوروبية.

وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي نفسها في كلا النسختين، فكلتاهما ستأتيان مع مواصفات أخرى تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 120Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W.

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الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3. وبالعودة إلى الكاميرا الرئيسية، فهي ستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS وستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فالهاتف Galaxy S20 Fan Edition يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار، ويدعم ميزة Wireless PowerShare، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة. عمومًا، من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition في المستقبل القريب، وعلى الأرجح في أواخر هذا الشهر أو في أوائل شهر أكتوبر المقبل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيكون متوفرًا في تشكيلة واسعة من الألوان.