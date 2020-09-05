شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف المبلغ اللى بدأ بيه "جيف بيزوس" شركة أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفترة طويلة تربع الرئيس التنفيذى لشركة أمازون جيف بيزوس كأغنى رجل فى العالم، وقد نمت ثروته بشكل مثير للإعجاب فى الأشهر الستة الماضية، حيث تقدر ثروته الشخصية وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، بنحو 194 مليار دولا، حيث أنشأ بيزوس موقع أمازون عام 1994 كمنصة لبيع الكتب عبر الإنترنت ومنذ ذلك الحين تحول إلى هذا العملاق.

ومع ذلك عندما أنشأ بيزوس شركة أمازون، أعطاه والداه الدفعة الأولية على شكل بعض النقود، فوفقًا لتقرير صادر عن CNBC، يقتبس مقابلة مع مجلة KING-TVs المسائية القديمة، حصل بيزوس على 245.573 دولار أمريكى من والديه لبدء شركة أمازون، فيما لم يكن بيزوس متأكدًا من العمل التجارى لدرجة أنه أخبر والديه أنه "من المحتمل جدًا أن يخسروا استثماراتهم بالكامل فى الشركة".

وبينما قدم والداه الدعم الأولى لبيزوس، ظلت والدته متشككة وقالت له "لا تترك عملك" وسألته عما إذا كان "يمكنه القيام بذلك فى عطلات نهاية الأسبوع وخلال فترة الليل"، فيما لم يقتصر الأمر على والديه فحسب، بل ذكر بيزوس أيضًا فى المقابلة أنه كانت هناك فرصة ضئيلة لبناء شركة ناجحة، حيث قال بيزوس فى تلك المقابلة: "اعتقدت أن هناك فرصة بنسبة 30% لأننا قد نبنى شركة ناجحة"، وأضاف: "لم أفكر مطلقًا فى أننا سنبنى ما تحولت إليه أمازون، وأنا أكثر مفاجأة على هذا الكوكب".

فيما لا يعرف الكثيرين أن مؤسس أمازون كان لديه وظيفة ثابتة وآمنة فى صندوق استثمار فى نيويورك، ومع ذلك، استقال من ذلك وانتقل إلى سياتل، ليبدأ أمازون بالخروج من الجراج الخاص به، حيث بدأ كمكان لبيع الكتب عبر الإنترنت - فى وقت كان الإنترنت غير معروف إلى حد ما.