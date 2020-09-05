رطوبة وحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة.. وتكشف حالة طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الأحساس بحرارة الجو، مع استمرار وجود فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة, ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 90%.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن شمال الصعيد وجنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى متوسطة بشمال وجنوب الصعيد .

وليلا تتوقع الهيئة ، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:

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القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29