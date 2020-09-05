شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف عدم دعم نسخ iPhone 12 أسرع معيار لشبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد سلسلة هواتف أبل آيفون 12، مثل جميع أجهزة آيفون السابقة التى تم إطلاقها حتى الآن، هى سلسلة الهواتف الذكية الأكثر انتظارًا لعام 2020 لا شك إذن فى أن لدينا تسريبًا وشائعة تطفو على السطح حول الهواتف الذكية القادمة بعد بضعة أيام تقريبًا، حيث يدعى تقرير جديد ظهر على موقع Fast Company على الويب أنه على الرغم من أن جميع طرازات آيفون 2020 ستدعم 5G، فإن الطراز الأعلى فقط هو الذى سيدعم أسرع معيار 5G.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا للتقرير، "ستدعم جميع الهواتف فى خط انتاج آيفون 12 الجديد المعيار الأبطأ لكن الأكثر شيوعًا من نوع Sub-6 من خدمة 5G، لكن فقط أكبر وأحدث هاتف فى السلسلة والذى يأتى بشاشة 6.5 بوصة من المحتمل أن يدعم الجهاز المسمى آيفون Pro Max، الموجة المليمترية 5G".

ونقلاً عن المصادر، يضيف التقرير أن أكبر هاتف فقط سيكون لديه مساحة داخلية لتصميم الهوائي الخاص المطلوب لموجة المليمتر والبطارية الأكبر اللازمة لاستيعاب سحب الطاقة الكبير لموجة المليمتر، ووفقًا للتكهنات، من المحتمل أن تطلق أبل أربعة أجهزة آيفون جديدة هذا العام.

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وسيكون هناك جهازى آيفون متطوران، بما فى ذلك آيفون 12 برو ماكس وآيفون برو، من المتوقع أن يكون زوج الطرازات الأقل سعراً هما آيفون 12 بحجم 5.4 بوصة وآخر بشاشة 6.1 بوصة هو آيفون 12 ماكس، ويضيف التقرير أيضًا أنه من بين هؤلاء، فإن البديل أيفون 12 ماكس برو الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة وكوريا واليابان فقط سوف يدعم الموجة المليمترية 5G.

وأوضح التقرير الفرق في السرعة بين الإصدارات المختلفة: "إذا كان Sub-6 5G من طراز سيارات Camry، فإن الموجة المليمترية 5G هي سيارة Mercedes S-Class، حيث تنتقل عبر طيف لاسلكي عالي التردد، بين 24 جيجاهرتز و39 جيجاهرتز، ويوفر سرعات تنزيل تصل إلى 1 جيجابت في الثانية (Gbps) وأحيانًا أكثر من ذلك.

ومن ناحية أخرى تواجه الإشارة مشكلة في اختراق أشياء مثل المباني، كما أن نشرها يكون مكلفًا لشركات الاتصالات أكثر من خدمة التردد المنخفض.