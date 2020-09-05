شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أكبر تلسكوب فى أوروبا يلتقط صورا تظهر تفاصيل الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الريطانية، فإنه باستخدام أكبر تلسكوب فى أوروبا، والمعروف باسم GREGOR، التقط العلماء تفاصيل مذهلة عن تطور البقع الشمسية والتصميم المعقد للبلازما الشمسية.



أكبر تلسكوب

هذه هى الصور الأعلى دقة التى لاحظها التلسكوب الأوروبى، والتى ينسبها الفريق إلى بصريات جديدة قادرة على فحص الحقول المغناطيسية للنجم الضخم، والحمل الحرارى، والانفجارات الشمسية والبقع الشمسية بتفاصيل كبيرة على عكس أى وقت مضى.

وتُظهر الصور مجالات مغناطيسية شمسية تم التقاطها بطول موجى 516 نانومتر وبقع شمسية عند 430 نانومتر، والتي يقول علماء الفلك إنها كما لو أن أحدهم رأى إبرة فى ملعب كرة قدم من مسافة كيلومتر واحد.



الشمس عن قرب

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وأضاف العلماء "نجمنا مغطى بالعديد من الهياكل الشبيهة بالخلايا، كل منها بحجم ولاية تكساس الأمريكية، وهي نتاج حركات الحمل الحرارى العنيفة التى تنقل الحرارة من أعماق باطن الشمس.



الشمس

ترتفع فى كل منها البلازما الساخنة فى المركز اللامع للخلية قبل أن تبرد وتهبط مرة أخرى فى النجم لتشكل ممرات مظلمة يمكن أن يراها GREGOR، وقد قارنها البعض بمظهر الفشار.

وقالت الدكتورة لوسيا كلاينت، التى قادت المشروع والتلسكوبات الشمسية الألمانية في تينيريفي: "كان هذا مشروعًا مثيرًا للغاية، لكنه أيضًا صعب للغاية".

وأضافت كلاينت، "فى عام واحد فقط قمنا بإعادة تصميم البصريات والميكانيكا والإلكترونيات بالكامل لتحقيق أفضل جودة ممكنة للصورة".