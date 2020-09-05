مركبة فضائية صينية قابلة لإعادة الاستخدام

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 58 دقيقة

مدعية هدف تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، أطلقت الصين مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام إلى الفضاء، وهي مركبة غامضة يمكن مقارنتها مع طائرة الفضاء الأمريكية (X-37B) السرية الموجودة حاليًا في مدار حول الأرض، فمن غير الواضح بالضبط كيف تبدو مركبة الصين الفضائية، حيث لا توجد أي عروض رسمية أو صور للمركبة.

وعلى غرار (X-37B)، ستبقى الطائرة الفضائية الصينية في المدار لفترة من الزمن.

وظهرت شائعات في وقت سابق من هذا العام بأن مهمة الطائرة الفضائية قد تحدث في وقت ما من عام 2020، وفقًا لأندرو جونز (Andrew Jones)، وهو مراسل مستقل متخصص في برنامج الفضاء الصيني.

وأشار جونز إلى أن إطلاق مركبة فضائية يتوافق مع أهداف الصين المعلنة لاستكشاف الفضاء، وقال: كانت الصين تبحث في بعض المفاهيم المختلفة للطائرات الفضائية منذ سنوات قليلة.

وفي عام 2017، قالت وسائل الإعلام الحكومية الرسمية: إن مقاول الفضاء الرئيسي في الصين كان يعمل على نوع من المركبات الفضائية التجريبية القابلة لإعادة الاستخدام التي ستكون قادرة على الهبوط أفقيًا.

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ويمكن أن تكون الصين سرية نسبيًا بشأن عمليات إطلاقها، لكن لم يتم الإفصاح عن أي معلومات قبل هذه المهمة.

وأشار جونز إلى أن التكهنات بشأن نوع من الرحلات الخاصة زادت بعد أن أجرت الصين تعديلات على برج إطلاق صواريخ (Long March 2F) في مركز (Jiuquan) لإطلاق الأقمار الصناعية في الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): إن الإطلاق كان ناجحًا، مشيرة ببساطة إلى الحمولة على أنها مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام.

ومن غير الواضح بالضبط ما الذي ستفعله المركبة أثناء وجودها في المدار، وذلك بالرغم من أن الصين تقول: إن مهمة المركبة تتمثل في التحقق من التكنولوجيا القابلة لإعادة الاستخدام كما هو مخطط لها لتوفير الدعم الفني للاستخدام السلمي للفضاء.

ويقول جونز: إن الإطلاق قد يكون بمثابة مفاجأة للناس، لكنه في الحقيقة يتماشى مع أهداف الفضاء الحكومية الصينية.

وأضاف “هناك اهتمام كبير في الصين بطائرات الفضاء، وقالوا: إنهم سيفعلون ذلك، ويبدو أنهم يفعلون ذلك في الموعد المحدد”.