إليك أرخص هاتف 5G في العالم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

في ظل الثورة التكنولوجية في عالم الهواتف الذكية ، تسعى الشركات لإغراء المستخدمين بهواتف ذكية متطورة وفي نفس الوقت يكون ثمنها بمقدور الكثيرين خاصة في التوجه لاستعمال تقنية اتصال الجيل الخامس 5G .

أرخص هاتف 5G في العالم”، جملة سمعها الكثير من عشاق التكنولوجيا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ أكدت سامسونج الكورية الجنوبية أنها صاحبة هذا الهاتف الذي ينتظره الجميع، وعمليا فإن ريلمي الصينية قد تكون الأحق بهذه الميزة.

تفاصيل دقيقة حول جنسية أرخص هاتف 5G في العالم من خلال التقرير التالي : .

من جهتها أعلنت شركة سامسونج قبل يومين عن “جالاكسي إيه 42 5 جي” Galaxy A42 5G الذي قالت إنه أرخص هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.

وجاء ذلك خلال حدث الشركة الافتراضي المسمى Life Unstoppable، الذي أُقيم في الوقت نفسه الذي يقام فيه معرض IFA الافتراضي للإلكترونيات في برلين.

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وقالت الشركة خلال عرضها: إن Galaxy A42 5G هو أرخص هاتف 5G حتى الآن، ويُعد Galaxy A42 5G أحدث جهاز في سلسلة A-series من سامسونج. ومع أن الشركة لم تكشف عن السعر، إلا أن فرع سامسونج في ألمانيا كشف عن السعر.

ووفقا لموقع aitnews التقني، قالت الشركة في مدونتها الألمانية: إن Galaxy A42 5G سيكون متاحًا في أوروبا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر مقابل 369 يورو (435 دولارًا)، وذلك بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والرمادي. ويقدم الهاتف أربع كاميرات خلفية مع شاشة Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة.

ولو أُطلق الهاتف بهذا السعر، فإنه سيكون أرخص هاتف 5G من سامسونج، وليس أرخص هاتف 5G في العالم، إذ أطلقت شركة (ريلمي) Realme مطلع الشهر الجاري هاتف (ريلمي في3) Realme V3 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ويبدأ سعره من 146 دولارًا أمريكيا فقط، وهو يأتي مع معالج Dimensity 720 من شركة ميدياتك.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ومع أنه من الفئة المنخفضة، إلا أن سعة بطاريته تبلغ 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطا.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ودقة الثانية والثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لكل منهما، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.