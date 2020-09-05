تصميم ثوري من إل جي..هاتف يدور حول نفسه

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

تستعد شركة إل جي LG الكورية لصناعة التكنولوجيا، في دخول سوق منافسة الهواتف الذكية من خلال طريقة مغايرة للشركات المنافسة خاصة الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال هاتف سيكون مفاجأة ،حسب أخر التسريبات .

فبحسب موقع Cnet.com تسعى شركة إل جي LG للتغريد بعيدة خارج السرب وتقديم أجيال من الهواتف الذكية غير المألوفة التي تقدم تجربة فريدة من نوعها للمستخدمين وعملاء الشركة.

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ومن جانبها، كشفت شركة إل جي LG أنها ستقدم مشروعا جديدا لخط إنتاج هواتفها الذكية ستطلق عليه اسم Explorer Project ستطرح خلاله الشركة “تقدم تجارب استخدام مميزة وغير مكتشفة بحسب زعمها.

وحددت إل جي LG الـ 14 من شهر سبتمبر الجاري موعدا لبداية الإعلان الرسمي عن تفاصيل وتصاميم ثورية للهواتف الذكية الخاصة بها.

وتأتي تلك الخطوة من إل جي LG بعد أيام فقط من نشر Android Authority للتكنولوجيا مقطع فيديو لهاتف يشير إليه باسم إل جي وينج LG Wing والذي يتميز بشاشة ثانوية تنقلب مع حركة ملتوية ليعيد للأذهان مرة أخرى ذكريات 2008 التي أطلقت خلالها هاتف LG VX9400 المُنتمي لفئة الهواتف الدًوارة حول نفسها.