تكنولوجيا: TCL تقدم سماعات لاسلكية جديدة شبيهة لـ AirPods بسعر 120 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة TCL سماعات أذن لاسلكية جديدة تعرف بسماعة MOVEAUDIO S200 والتي ستكلف أقل من 100 يورو (حوالي 120 دولارًا). ستوفر MOVEAUDIO S200 ميزات حديثة رائعة مثل ميزة (ENC) لتقليل الضوضاء الخلفية، وأدوات التحكم باللمس، وميزة التعقب، وأيضا التوافق مع مساعد Google و Siri.

ومع ذلك، فإن عمر البطارية بالسماعات ليس بالأمثل، إذ ستدوم MOVEAUDIO S200 ثلاثة ساعات فقط بعد الشحنة واحدة، ولكن يمكنك تمديد ذلك إلى 23 ساعة إذا كنت تستخدم علبة الشحن بشكل استراتيجي. ولقد حصلت سماعات الأذن على تصنيف IP54، لذا ستتحمل الماء والغبار والعرق.

ستتوفر MOVEAUDIO S200 باللون الأبيض أو الأسود أو السماوي، ومن المفترض أن تكون متاحة على مستوى العالم بحلول نهاية الشهر.

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