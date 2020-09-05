تكنولوجيا: شاشة TCL الجديدة نحيفة مثل الورقة وستتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشتهرت TCL بتقديم أجهزة التلفزيون والهواتف ذات الأسعار المعقولة، ولكن يبدو أن الشركة تريد إثبات قدرتها أيضًا على الابتكار وصنع تكنولوجيا جديدة. فقد أعلنت الشركة اليوم عن شيء يسمى NXTPAPER؛ نوع جديد من الشاشات يُقصد به توفير حماية أفضل للعين من خلال تقليل الوميض والضوء الأزرق والإضاءة الخارجية.

ووفقا للشركة، فإن هذا التأثير مشابه لـ E Ink، والتي وصفتها بانها “مزيج من الشاشة والورق”، كما قالت أيضًا إنها حصلت على شهادات حماية العين من مختبر الراين الألماني، ولديها 11 براءة اختراع مختلفة لحماية العين.

ومع ذلك، لا تتوقع ظهور NXTPAPER على الهاتف الذكي، فقد قالت TCL إنها مخصصة للأجهزة الأكبر مثل الأجهزة اللوحية أو أجهزة القراءة الإلكترونية. ستدعم تقنية الشاشة الجديدة دقة Full HD وستسمح بتشغيل الفيديو بسلاسة في تجربة تشبه الورق.

ومقارنة بـ E Ink، قالت TCL أن نسختها ستوفر تباينًا أعلى بنسبة 25 بالمائة، فهي تستخدم “شاشة عاكسة للغاية” “لإعادة استخدام الضوء الطبيعي” والتخلص من الإضاءة الخلفية في هذه العملية. وأضافت الشركة أن NXTPAPER ستكون أرق بنسبة 36 بالمائة من شاشة LCD النموذجية.

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وعلاوةً على ذلك، فإن تقنية الشاشة الجديدة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 65٪ لأنها لا تتطلب الأضواء الخاصة بها. وبهذه الطريقة، لن تحتاج الأجهزة إلى بطاريات كبيرة غير عملية لاستخدامها لفترة طويلة.

عادةً ما يتم تحديث أجهزة E Ink بمعدلات بطيئة جدًا، مما يجعل من الصعب الاستمتاع بمقاطع الفيديو أو الرسوم المتحركة عليها. وإذا كانت NXTPAPER من TCL تدعم التشغيل السلس للفيديو بمعدل إطارات ممتاز، فسيكون ذلك جديرًا بالملاحظة. ولكن إلى جانب العرض المقدم من الشركة، لم نر حتى الآن أي عرض توضيحي للتكنولوجيا من شأنه أن يُظهر ذلك بطريقة أو بأخرى.

وعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات حتى الآن عن مدى التوفر، قالت TCL إنه يمكننا توقع ظهور هذه التقنية في منتج فعلي “في المستقبل القريب”.

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