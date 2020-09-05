تكنولوجيا: TCL تستعد لتقديم نظارة الفيديو Archery 3.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أشهر، استعرضت شركة TCL نظارة 2.0 من Project Archery الذكية التي تتضمن شاشتين OLED من الداخل لتوفير مسرح منزلي محمول. والآن، تستعد الشركة لتقديم إصدار 3.0 الأصغر والأكثر نعومة من هذه النظارة والذي يبدو في الواقع أشبه بزوج من النظارات الشمسية العادية.

لقد رأينا إصدار 2.0 من النظارة في وقت سابق من هذا العام خلال فعاليات CES، والآن في مؤتمر IFA 2020، عرضت TCL الإصدار 3.0 والذي يعتبر أخف بكثير من النموذج الأولي السابق للشركة.

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وعرضت TCL أيضًا نموذج أولي للهاتف الذكي الخاص بها القادم بشاشة تستخدم تقنية “الشلال” المتطورة. وعلى الرغم من أن هذه التقنية ليست جديدة (إذ رأيناها مع هاتف Edge Plus من موتورولا أيضًا) إلا أن المنحنى القوي للشاشة الخاصة بـ TCL يسمح بالتخلص من أي حافة جانبية.

ويعتبر ذلك تصميم مذهل، ولكن من الجدير بالذكر أن هناك أسبابًا وراء ابتعاد شركات مثل سامسونج عن مثل هذه الشاشات؛ فهي عرضة بشكل خاص لتسجيل النقرات الخاطئة، كما أنها تجعل تكلفة تصنيع الهاتف أكثر.

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