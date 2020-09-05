تكنولوجيا: أفضل عروض وخصومات أمازون السعودية هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون الإلكتروني أفضل العروض على العديد من المنتجات بمختلف أنواعها عبر الإنترنت، وتشمل بعض هذه المنتجات خصومات خاصة لجميع العملاء. إليكم أفضل العروض التي يقدمها متجر أمازون بالسعودية هذا الأسبوع: 1. هاتف وان بلس 7 تي السعر: 2499 ريال سعودي المواصفات: شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز

إعداد كاميرا ثلاثي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل + كاميرا مكبرة حتى ثلاثة أضعاف + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل

اللون أزرق

الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت يمكنك الحصول على الهاتف https://amzn.to/3lNuiVK 2. بطاقة تسجيل للالعاب الاغتو – HD60 S 1GC109901004 السعر: 703.98 ريال سعودي المواصفات: جودة مذهلة بدقة 1080 بكسل مع 60 إطار في الثانية

توصيل متطور USB-C 3.0

بث مباشر مدمج لمنصات يوتيوب وتويتش وغيرها

بث فوري للألعاب: تمتع بالبث باستخدام تكنولوجيا ذات وقت استجابة منخفض للغاية

ميزة مدمجة للتعليق المباشر

التقاط صور بشكل غير محدود ونقل مباشر لجهاز الكمبيوتر يمكنك الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2R3PBEF 3. سماعة رأس كلاود الفا للالعاب من هايبر اكس السعر: 499.87 ريال سعودي المواصفات: محركات ثنائية التجويف من هايبر اكس لمزيد من التميز والتقليل من التشويش

ميكروفون قابل للفصل بخاصية عزل الضوضاء

تتميز بإطار متين من الألومنيوم مع طوق رأس ممتد

كابل مضفر قابل للفصل مع وحدة للتحكم الصوتي المريح يمكنك الحصول على سماعة الرأس من هنا: https://amzn.to/3jM38g3 Advertisements 4. ذراع تحكم لاسلكي لجهاز اكس بوكس ون السعر: 232.02 ريال سعودي المواصفات: يتميز بتصميم مصقول ومبسط ذو قبضة مريحة

يتيح نطاق لاسلكي ضعف الذي كانت توفره أذرع التحكم السابقة

إعادة تعيين الأزرار باستخدام تطبيق من اكس بوكس

مزود بتقنية البلوتوث لإتاحة اللعب على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام ويندوز 10 يمكنك الحصول عليه من هنا https://amzn.to/2Z1skHH 5. قرص صلب محمول خارجي من سيجايت 1TB STGX1000400 السعر: 182.86 ريال سعودي المواصفات: يمكنه التخزين حتى 1 تيرابايت بكل سهولة وسرعة

تمتع براحة مع ضمان محدود لمدة سنة واحدة

سرعة الواجهة: 5.0 جيجابايت في الثانية (USB 3.0)/ 480 ميجابايت لكل ثانية (USB 2.0)

تم تصميم محرك الأقراص الصلبة الخارجي للعمل مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك، مما يجعل النسخ الاحتياطي عملية سهلة فقط باستخدام خاصية السحب والإفلات يمكنك الحصول عليه من الرابط: https://amzn.to/352Jpoq 6. لوحة مفاتيح سلكية للألعاب من لوجيتيك السعر: 534.29 ريال سعودي المواصفات: لغة لوحة المفاتيح: اللغة الإنجليزية

تأثيرات ضوئية

اللون: أسود

الموديل: G512 SE كاربون RGB. يمكنك الحصول على لوحة المفاتيح من الرابط التالي: https://amzn.to/32QjE8d اعلان







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