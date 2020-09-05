Xiaomi Mi 10 Ultra ينتزع لقب الهاتف الأفضل أداءً على منصة AnTuTu في شهر أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعد Xiaomi Mi 10 Ultra واحدًا من أكثر الهواتف الرائدة إثارة للإعجاب في العام 2020، فهو يتفوق في جميع الجوانب تقريبًا. يتم التعامل مع الأداء بإستخدام المعالج Snapdragon 865، وبإستخدام 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، وبإستخدام ما يصل إلى 512GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.1. لقد ثبت فعلاً الآن أن هذا مزيج قوي للغاية.

أصدرت منصة إختبارات الأداء AnTuTu قائمتها لأفضل الهواتف الذكية على مستوى الأداء في شهر أغسطس الماضي، وهي القائمة التي إحتل فيها الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra المرتبة الأولى بعدما حقق 646730 نقطة في إختبارات الأداء.

الهاتف الآخر المزود بالمعالج Snapdragon 865 الذي شق طريقه إلى القائمة هو الهاتف Vivo iQOO 5 الذي حل في المرتبة الثانية بعدما حقق 637616 نقطة. الغريب بما فيه الكفاية هو حلول الهاتف Asus ROG Phone 3 في المرتبة الثالثة بعدما حقق 629245 نقطة، على الرغم من قدومه مع المعالج +Snapdragon 865، ونظام تبريد مُتقدم.

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وفيما يخص بقية المراكز في القائمة، فهي كانت من نصيب كل من Black Shark 3S و +Vivo X50 Pro و Oppo Find X2 Pro و Oppo Find X2 و Xiaomi Mi 10 Pro و Vivo iQOO Neo 3 و Redmi K30 Pro، على التوالي.