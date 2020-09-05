iPhone 12 Pro Max هو الوحيد الذي سيحصل على دعم شبكات 5G mmWave، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - ثبت أن تبني شركة آبل لتكنولوجيا 5G أمر صعب، فقد أوضح مصدر مطلع على الوضع لموقع Fast Company أن iPhone 12 Pro Max سيكون هو الطراز الوحيد في تشكيلة iPhone 12 Series الذي سيدعم شبكات 5G mmWave مع العلم بأن التقارير السابقة لمحت إلى أنه سيتم دعم هذا النوع بالتحديد من شبكات 5G في iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على حد سواء.

الأمر ليس كذلك، كما يقول يحتوي الهاتف iPhone 12 Pro Max على مساحة كافية لتلائم الهوائيات الإضافية اللازمة للتعامل مع الترددات العالية. هذا ليس كل شيء، فقد ورد أيضًا أن 5G mmWave تستهلك طاقة أعلى، لذا فإن البطاريات الصغيرة لطرازات iPhone 12 الأخرى غير مثالية لذلك.

الغاية من كل هذا هو توفير إتصال سريع للغاية بشبكة الإنترنت يتخطى 4 جيجابت في الثانية نظريًا، ومئات الميجابتات عمليًا. ستدعم جميع طرازات iPhone 12 شبكات 5G Sub-6GHz، ولكن iPhone 12 Pro Max هو الوحيد الذي سيدعم شبكات 5G mmWave أيضًا، على الأقل وفقا للتقرير الجديد.

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على أي حال، تثبيت شبكات 5G mmWave عملية شاقة جدًا ومعظم البلدان لا تتوفر على هذه الشبكة بالتحديد، وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان هي الوحيدة التي ستحصل على طراز iPhone 12 Pro Max المتوافق مع شبكات 5G mmWave، وفقا للمصدر. وبالنسبة للمناطق الأخرى، فهي ستحصل على النسخة المتوافقة مع شبكات 5G Sub-6GHz.

أشارت تقارير سابقة إلى أن شركة آبل كانت متأخرة بشهرين عن الموعد المحدد فيما يخص عملية تطوير طرازات iPhone 12 المتوافقة مع شبكات 5G mmWave. من المتوقع أن تُعلن الشركة عن هواتفها الذكية الجديدة في شهر أكتوبر المقبل ومن المحتمل جدًا أن يأتي iPhone 12 Pro Max المتوافق مع شبكات 5G mmWave في وقت لاحق.