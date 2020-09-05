تسريب الصور الرسمية ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch GT 2 Pro قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة Huawei بالإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Huawei Watch Fit ذات الشاشة الطويلة، ولكن الشركة تستعد الآن للإعلان عن ساعة ذكية أخرى ستحمل إسم Huawei Watch GT 2 Pro.

في الأسبوع الماضي، ألقينا أول نظرة على Huawei Watch GT 2 Pro، ولكننا هنا اليوم مع مجموعة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا كيف ستبدو هذه الساعة الذكية من مختلف الزوايا. وكما تلاحظون، فإن Huawei Watch GT 2 Pro الجديدة القادمة من Huawei تتميز بإطار أصغر مقارنة مع Huawei Watch GT2 العادية، وتحتوي على شاشة OLED دائرية بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل في نسخة 46mm، بينما سيتم إستخدام شاشة أصغر ذات دقة أقل في النسخة الصغيرة مثل Huawei Watch GT 2.

سيتم تصنيع هيكل Huawei Watch GT 2 Pro من الفولاذ المقاوم للصدأ، وستكون الأحزمة إما مصنوعة من البلاستيك أو الجلد. ستحتوي هذه الساعة الذكية الجديدة كذلك على 32 ميغابايت من الذاكرة العشوائية و4GB من الذاكرة الداخلية مما سيتيح لك تخزين الأغاني وتشغيلها على سماعات الأذن اللاسلكية دون الحاجة إلى هاتف ذكي لأن الساعة الذكية ستدعم تقنية البلوتوث 5.1 المنخفضة الطاقة. وبالنسبة للذاكرة العشوائية، فقد قررت شركة Huawei إستخدام ذاكرة عشوائية أقل لأنها تستخدم نظام التشغيل LiteOS الخاص بها في هذه الساعة الذكية مما يعني أن هذه الساعة لا تقبل تثبيت تطبيقات الطرف الثالث.

يقول المصدر أن Huawei Watch GT 2 Pro ستعمل بنظام التشغيل التابع لشركة Huawei، وأن نسخة 46mm ستضم بطارية بسعة 455mAh توفر ما يصل إلى 14 يومًا من الإستخدام. ولكن هذه المرة، ستحصل أيضًا على الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي.

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ستكون ميزات اللياقة البدنية المعتادة مثل عداد الخطوات، وميزة تتبع دورات النوم، وميزة مراقبة معدل ضربات القلب، وميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم أيضًا متاحة في Huawei Watch GT 2 Pro. ستساعدك هذه الساعة الذكية أيضًا على تحديد مستويات التوتر لديك، والقدرة على تتبع العديد من الأوضاع الرياضية والتي تشمل الركض والسباحة وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والغولف والتزلج والجمبار والتنس.

ليست هناك أي معلومات من شركة Huawei حاليًا حول الساعة الذكية Huawei Watch GT 2 Pro، ولكن إذا كان اليوم والتاريخ اللذان يظهران في الصور الرسمية المسربة تشير إلى شيء ما، فسوف نرى Huawei Watch GT 2 Pro لأول مرة في غضون أسبوعين بالضبط من الآن.