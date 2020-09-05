Huawei مُصممة على المقاومة وعازمة على مواصلة الإستثمار بقوة في سوق الهواتف الذكية بأوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - أثرت مشاكل Huawei مع الحكومة الأمريكية على مبيعاتها في أوروبا أيضًا، بما في ذلك دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة مما يشير إلى أن شبكة المزودين تبتعد عن الشركة الصينية.

خلال الكلمة الإفتتاحية في معرض IFA 2020 المُنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، سلط رئيس قطاع الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei بأوروبا، السيد Walter Ji الضوء على دور الشركة في الأسواق الأوروبية. في الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Ren Zhenfei للمستثمرين أن كل شخص يعمل في الشركة ” بطل ” وأنه لا يتم التخطيط لتسريح العمال لتعزيز ثقتهم في الشركة.

في خطاب طويل مدته 26 دقيقة، ذكر Walter Ji أن شركة Huawei توظف بشكل مباشر 14000 شخص في أوروبا و200 آلف آخرين بشكل غير مباشر عبر أكثر من 23 موقعًا للبحث، مما يجعلها خامس أكبر مستثمر في مجال البحث والتطوير في الإتحاد الأوروبي في العام 2019. بحلول نهاية العام 2020، تُخطط شركة Huawei لتوسيع جهودها في العالم الواقعي من خلال إنشاء سلسلة المتاجر الخاصة بها في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.

كما أكد المسؤول التنفيذي للشركة أن متجر Huawei AppGallery هو ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، على الرغم من أنه لم يُعلق على الفجوة بين هذا المتجر وبين Google Play Store و Apple App Store.

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قال Walter Ji أنه يتم إضافة 5000 تطبيق شهريًا إلى متجر Huawei AppGallery، وأن لدى شركة Huawei فريق متخصص يعمل على جلب التطبيقات الأكثر شعبية من متجر Google Play Store إلى متجر التطبيقات التابع للشركة من خلال المحرك Petal Search.

خلص Walter Ji إلى أن أوروبا تُعد سوقًا رئيسيًا لشركة Huawei وتخطط الشركة للبقاء كرائدة في هذا السوق في العقد المقبل.