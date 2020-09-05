شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم هاتفك لاكتشاف كاميرات التجسس المخفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رومان سولداتنكوف، الخبير فى العالم الرقمى ومدير قسم الاقتصاد الرقمى بجامعة "سينرجي" الروسية، أن الهواتف الذكية يمكن استخدامها لاكتشاف الكاميرات المخفية والمثبتة فى أماكن يصعب العثور عليها، موضحا أن الكاميرات المخفية عادة ما يجرى تثبيتها فى أماكن يصعب الوصول إليها، ولكن فى نفس الوقت لا يمكن تثبيتها بحيث تكون غير مرئية تماماً حتى تتمكن من تسجيل ما يحدث أمامها.

وقال سولداتينكوف، إن جهاز التسجيل يمكن العثور عليه باستخدام الهاتف الذكى من خلال تشغيل كاميرا التصوير فيه وكذلك المصباح المدمج مع الهاتف.

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وأضاف أنه بعد تشغيل كاميرا الفيديو والمصباح تحتاج إلى إطفاء الضوء فى الغرفة والبدء فى فحص المكان مثل السقف ومفاتيح الكهرباء.

وأكد الخبير أنه فى حال كانت هناك كاميرا مخفية فى الغرفة، سيظهر بريق وانعكاس ضوء على شاشة الهاتف المحمول، موضحاً أنه فى حال لم يكن الهاتف الذكى مزودا بمصباح يدوى مدمج يمكن استخدام مصباح محمول وتوجيهه نحو نفس اتجاه الهاتف مع تشغيل الكاميرا الموجودة فى جهاز الهاتف.

أما إذا كنت تشك فى قيام أحدهم بالتجسس على هاتفك الذكى، فكشف رئيس وكالة TelecomDaily المختصة فى التحليل وجمع البيانات، دينيس كوسكوف، أن اتباع بعض الخطواط البسيطة قد يساعد مستخدم الهاتف من اكتشاف فيما إذا كان جهازه قيد المراقبة أو التنصت، ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه على سبيل المثال يجب مراقبة قائمة التطبيقات والبرامج الموجودة فى الهاتف، فوجود تطبيقات إضافية لم يقم المستخدم بتحميلها أو لم تكن من بين التطبيقات الأساسية لبرنامج تشغيل الهاتف دليل على أن التطبيق الإضافى قد ثبت من قبل جهة ما بغرض التجسس على الهاتف.