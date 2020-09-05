تكنولوجيا: Honor تكشف رسمياً عن ساعات Honor GS Pro و ES الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية، حيث قدمت كلاً من ساعة Honor GS Pro التي تستهدف دعم المستخدم في الرحلات والمغامرات و ساعة ES الذكية التي تجلب ميزة المدرب الخاص لمعصم المستخدم.

ساعة Honor Watch GS Pro

تتميز ساعة Watch GS Pro بتصميم دائري لقرص الساعة، مع شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، وتدعم دقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تتميز الساعة الذكية بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يأتي هيكل الساعة بتصميم من البولي كربون، وسوارة من السيليكون.

أيضاً تقدم Honor الساعة الذكية بميزة دعم 12 من معايير MIL-STD-810G في المقاومة، والتي تشمل مقاومة الصدمات والماء، إلى جانب مقاومة الحرارة.

وتستهدف Honor بساعة Watch GS Pro الذكية المستخدمين من متسلقي الجبال، أو عشاق رياضة التزحلق، أو السباحة، أو رحلات السفاري، مع ميزة تدعم المستخدم بتنبيهات عن رصد تقلبات مناخية، أيضاً يمكن للساعة الذكية أن تدعم تتبع نشاط المستخدم في رياضة التزحلق، مع دعم المستخدم بمسار مستقل عن الهاتف في الرحلات الجبلية.

أيضاً تدعم الساعة الذكية 100 نمط رياضي يشمل السباحة، مع مستشعر نشط لرصد معدل ضربات القلب، كما تأتي ساعة Watch GS Pro الذكية بشاشة لرصد معدل الأكسجين في الدم، لمتابعة حالة المستخدم أثناء النوم.

وتضم الساعة الذكية رقاقة Kirin A1 التي قدمت في ساعة هواوي Watch GT 2، وسماعة FreeBuds 3 اللاسلكية، أيضاً تشير Honor إلى أن الساعة الذكية يمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 25 يوم مع نمط الطاقة المنخفض، بينما يصل عمر الشحن إلى 48 ساعة مع نظام GPS والبلوتوث 5.1.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Honor Watch GS Pro الذكية بألوان الأزرق، الأبيض، والأسود، كما تأتي بسعر 250 يورو، على أن يبدأ الحجز المسبق في 7 من سبتمبر.

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ساعة Honor Watch ES الذكية

تتميز ساعة Honor Watch ES بتصميم مربع مع شاشة AMOLED بحجم 1.64 إنش ودقة عرض 456 في 280 بيكسل، كما تأتي الساعة الذكية بخاصية always-on في الشاشة، مع أدوات ووجوه للساعة الذكية تدعم التخصيص.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بميزة تعليمات للتدريبات الرياضية خطوة بخطوة من خلال رسوم متحركة لتوجيه المستخدم كمدرب خاص، حيث تشمل هذه التدريبات عدد 12 تمرين برسوم متحركة مثبتة مسبقاً على الساعة الذكية، كما تدعم الساعة الذكية تتبع 95 نمط رياضي.

ساعة Honor Watch ES تضم أيضاً ميزة رصد معدل ضربات القلب، وقياس الأكسجين في الدم، وتتبع المستخدم أثناء النوم، وقياس مستوى الإجهاد.

أيضاً يمكن للساعة الذكية أن تستمر بعمر شحن حتى 10 أيام بفضل معمارية الشريحة المزدوجة، كما تدعم الساعة الذكية تقنية الشحن السريع التي تقدم نسبة شحن 70% بعد 30 دقيقة من الشحن.

وتتوفر ساعة Honor Watch ES بألوان الوردي، الأبيض إلى جانب الأسود، وتأتي بسعر 100 يورو، على أن يبدأ الحجز المسبق في السوق الأوروبي في 7 من سبتمبر.

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