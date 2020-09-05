شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون توفر 7000 وظيفة جديدة فى المملكة المتحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية 7000 وظيفة دائمة أخرى فى المملكة المتحدة بحلول نهاية العام، فى أحدث علامة على ازدهار الطلب على التسوق والخدمات عبر الإنترنت وسط انتشار فيروس كورونا، حيث قالت الشركة أنه سيتم توفير الوظائف فى مستودعات أمازون ومراكز الفرز ومحطات التسليم فى جميع أنحاء المملكة المتحدة بالإضافة إلى مكاتب الشركة.

هذا بالإضافة إلى 3000 موظف جديد أضافتهم بالفعل هذا العام، وسيرفع الموظفين الإضافيين القوة العاملة البريطانية الدائمة إلى أكثر من 40.000 بحلول نهاية عام 2020، وقد اضطر تجار التجزئة والصناعات التقليدية الأخرى فى بريطانيا المتضررة من أزمة فيروس كورونا إلى تسريح العمال، وهناك مخاوف من أن ترتفع معدلات البطالة مع قيام الحكومة بالتخلص التدريجى من حزمة دعم الرواتب.

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من ناحية أخرى، فإن الطلب المتزايد على عمليات التسليم يعنى أن التجارة الإلكترونية هى نقطة مضيئة للتوظيف، وقالت سوزانا ستريتر، المحللة فى شركة الخدمات المالية هارجريفز: "هذا التوسع الهائل الذى أعلنت عنه أمازون فى المملكة المتحدة لم يكن مفاجئًا، نظرًا للزيادة الهائلة فى المبيعات التى شهدها عملاق التكنولوجيا، حيث ازدهر قطاع التجارة الإلكترونية خلال الوباء".

ومن المنتظر أن أكثر من 50 موقعًا من مواقع أمازون فى المملكة المتحدة ستتولى الموظفين الجدد، وسيتم افتتاح مستودع جديد فى مايو، ومستودعين آخرين من المقرر افتتاحهما فى الخريف، كل منهما سيوظف أكثر من 1000 عامل جديد، أما المستودعات الواقعة فى شمال شرق ووسط إنجلترا مجهزة بأحدث التقنيات الروبوتية.

وتشمل الأدوار الجديدة المهندسين والخريجين والموارد البشرية والمتخصصين فى مجال التكنولوجيا والمتخصصين فى الصحة والسلامة والتمويل، وقالت الشركة فى بيان إنها تشمل أيضًا فرقًا ستختار وتعبئ وتشحن طلبات العملاء، والتى "ستساعد أمازون على تلبية طلب العملاء المتزايد وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تبيع على أمازون لتوسيع نطاق أعمالها"، كما أنها توفر أكثر من 20 ألف وظيفة مؤقتة قبل موسم التسوق فى عيد الميلاد.